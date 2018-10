Canciones que me hacen feliz  

Vengo a defender la necesidad de la existencia de las canciones que te hacen dar saltitos de alegría. ABBA puede vender mucho, pero los fans de The Smiths SIEMPRE mirarán por encima del hombro a quien flipe con Celine Dion (sí: estoy leyendo ‘Música de Mierda’ no sobre lo que habla el libro, sino por lo fascinante que es el viaje que representa a la mente de un hipster). Los buenos siempre serán Pet Shop Boys y no Erasure. Los Village People están bien para un petardeo, pero lo relevante e importante de verdad son los Sex Pistols.