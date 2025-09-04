14 años después del accidente nuclear en Japón, las personas con cáncer buscan respuestas

Hace unas semanas, el comité de pruebas de la prefectura de Fukushima reiteró su conclusión de que la triple fusión no había causado efectos a largo plazo sobre la salud. Muchos expertos médicos, incluidos los de organismos internacionales, han llegado a conclusiones similares. Pero existe escepticismo por parte de muchos residentes y de una minoría de expertos médicos, quienes afirman que las autoridades no han hecho lo suficiente para demostrar sus argumentos.
Así que se dejen de buscar respuestas y que empiecen a buscar tratamiento.
Alemania con su apuesta en contra de la nuclear en 2024 generó el 66% de su electricidad con fuentes de bajas emisiones1, Francia con su apuesta nuclear lo hizo en un 96%.
Alemania está contribuyendo al cambio climático con su decisión en contra de las nucleares y está contribuyendo a aumentar las muertes debidas a contaminación atmosférica.
La contaminación del aire mata a millones de personas cada año: ¿de dónde proviene?[ENG]
Lo suyo es usar renovables.
Alemania está contribuyendo al cambio climático con su decisión en contra de las nucleares
Cada vez menos. Es de los países que más renovables tienen y más instalan. Ya quisiéramos que la media mundial fuera similar a la alemana.
Hacerlo al revés es irracional, es contribuir al cambio climático. Alemania es un ejemplo de lo que no se debe hacer.
Lo de Alemania fue una metida de pata, su contribución al cambio climático es indefendible.
Luego todos los que mueren en el sector de las placas solares o los molinos eólicos esos no importan, solo importan los que puedan haber muerto quizá quien sabe a lo mejor dicen algunos que me dice el vecino que dicen que ha sido la nuclear.
"Noo, la nuclear no mata a nadie, los mata el cáncer... que noo, no han pillado cáncer por la nuclear, lo han pillado porque... eh... ¡carbón! ¡Placas solares! ¡Hélices!"
Pero eso te da igual.
- El desplazamiento forzoso de 170k de personas es un invento de los ecoetareas.
- Las muertes producidas por este problemilla se debe a un fallo de los generadores diesel por lo tanto contabilizan a esa tecnología.
Lee la noticia y deja de decir chorradas y hacer propaganda.
van a morir de forma limpia y segura