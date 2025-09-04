edición general
10 meneos
18 clics

14 años después del accidente nuclear en Japón, las personas con cáncer buscan respuestas

Hace unas semanas, el comité de pruebas de la prefectura de Fukushima reiteró su conclusión de que la triple fusión no había causado efectos a largo plazo sobre la salud. Muchos expertos médicos, incluidos los de organismos internacionales, han llegado a conclusiones similares. Pero existe escepticismo por parte de muchos residentes y de una minoría de expertos médicos, quienes afirman que las autoridades no han hecho lo suficiente para demostrar sus argumentos.

| etiquetas: fukushima , cáncer , nuclear
8 2 0 K 96 actualidad
17 comentarios
8 2 0 K 96 actualidad
Comentarios destacados:    
#7 cunaxa
No hay nada que buscar porque la respuesta está clara: la energía nuclear es peligrosa y debe ser eliminada, como hizo Alemania (pero claro, ellos tenían a una persona competente en la jefatura del gobierno).
Así que se dejen de buscar respuestas y que empiecen a buscar tratamiento.
2 K 33
sorrillo #9 sorrillo
#7 y debe ser eliminada, como hizo Alemania

Alemania con su apuesta en contra de la nuclear en 2024 generó el 66% de su electricidad con fuentes de bajas emisiones1, Francia con su apuesta nuclear lo hizo en un 96%.

Alemania está contribuyendo al cambio climático con su decisión en contra de las nucleares y está contribuyendo a aumentar las muertes debidas a contaminación atmosférica.

La contaminación del aire mata a millones de personas cada año: ¿de dónde proviene?[ENG]
www.meneame.net/story/contaminacion-aire-mata-millones-personas-cada-a

1 app.electricitymaps.com/zone/DE/all/yearly
0 K 10
#10 cunaxa
#9 Alemania con su apuesta en contra de la nuclear en 2024 generó el 66% de su electricidad con fuentes de bajas emisiones
Lo suyo es usar renovables.

Alemania está contribuyendo al cambio climático con su decisión en contra de las nucleares
Cada vez menos. Es de los países que más renovables tienen y más instalan. Ya quisiéramos que la media mundial fuera similar a la alemana.
1 K 20
sorrillo #11 sorrillo *
#10 Lo suyo es no empezar a eliminar centrales nucleares hasta que se haya cubierto todo el consumo de fósiles con fuentes que no contribuyan al cambio climático.

Hacerlo al revés es irracional, es contribuir al cambio climático. Alemania es un ejemplo de lo que no se debe hacer.
1 K 21
#15 cunaxa
#11 para mí mientras que se pongan renovables a toda prisa, ya se cumple.
0 K 8
sorrillo #17 sorrillo *
#15 España aún tiene nucleares y con algo menos de renovable que Alemania contribuye mucho menos al cambio climático, con un 81% de generación eléctrica de fuentes de bajas emisiones.

Lo de Alemania fue una metida de pata, su contribución al cambio climático es indefendible.

app.electricitymaps.com/zone/ES/all/yearly
0 K 10
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Y lo pronto que los medios dejaron de lado el tema del accidente y todas sus consecuencias...
0 K 12
Veelicus #1 Veelicus
limpia y segura
0 K 11
sorrillo #3 sorrillo *
#1 Si no provoca muertos hay que inventarse que los provoca. Da igual la ciencia, da igual la realidad, que la nuclear mata es el dogma del que no se debe salir digan lo que digan los hechos.

Luego todos los que mueren en el sector de las placas solares o los molinos eólicos esos no importan, solo importan los que puedan haber muerto quizá quien sabe a lo mejor dicen algunos que me dice el vecino que dicen que ha sido la nuclear.

ourworldindata.org/grapher/death-rates-from-energy-production-per-twh
 media
4 K 13
Andreham #4 Andreham
#3 Mueves la portería al gusto.

"Noo, la nuclear no mata a nadie, los mata el cáncer... que noo, no han pillado cáncer por la nuclear, lo han pillado porque... eh... ¡carbón! ¡Placas solares! ¡Hélices!"
7 K 82
sorrillo #5 sorrillo
#4 No hay evidencia científica1 de que el incidente nuclear de Japón haya provocado cánceres a la población general.

Pero eso te da igual.

1 pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8593570/
1 K 21
comadrejo #6 comadrejo *
#4 La pirueta se puede aumentar:
- El desplazamiento forzoso de 170k de personas es un invento de los ecoetareas. :troll: :troll:

- Las muertes producidas por este problemilla se debe a un fallo de los generadores diesel por lo tanto contabilizan a esa tecnología. :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
2 K 36
frg #14 frg
#4 Uno de mis tíos trabajaba en una conocida fabrica que dejó un enorme rastro de residuos (lindane) tras su cierre. Cuando murió de cáncer dijeron que era porque fumaba y bebía. Luego, en un plazo de 5 años, murieron un montón de compañeros de trabajo. Seguro que también fumaban y bebían.
1 K 25
borteixo #8 borteixo
#3 en mi puta bida esperaría ver una gráfica de ratio muertos / teravatio hora :shit:
0 K 10
frg #13 frg
#3 ¿Ya estás haciendo Astroturfing?

Lee la noticia y deja de decir chorradas y hacer propaganda.
1 K 25
sorrillo #16 sorrillo
#13 Acusaciones sin fundamento en línea con las que critico.
0 K 10
frg #12 frg
#1 iba a poner lo mismo, que las repuestas son:

van a morir de forma limpia y segura
0 K 12

menéame