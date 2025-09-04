14 años después del accidente nuclear en Japón, las personas con cáncer buscan respuestas

Hace unas semanas, el comité de pruebas de la prefectura de Fukushima reiteró su conclusión de que la triple fusión no había causado efectos a largo plazo sobre la salud. Muchos expertos médicos, incluidos los de organismos internacionales, han llegado a conclusiones similares. Pero existe escepticismo por parte de muchos residentes y de una minoría de expertos médicos, quienes afirman que las autoridades no han hecho lo suficiente para demostrar sus argumentos.