Un total de 137 padres y madres de niños y jóvenes que han estado en las Colonias Vascas han publicado hoy una carta en BERRIA en la que muestran todo su apoyo a los monitores de Bernedo. “Condenamos rotundamente el acoso que estáis sufriendo por parte de los educadores y las acusaciones y amenazas que se os han hecho, tanto a nivel público como privado, a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, rechazamos que varios medios, incluido el público, hayan aprovechado la ocasión para magnificar y distorsionar la situación y criminalizar su tr
| etiquetas: bernedo , udalekuak , denuncias , duchas mixtas
Como padres y/o madres y/o tutores legales de los niños, niñas y jóvenes que han estado en las colonias vascas, queremos mostrar todo nuestro apoyo a los monitores y monitoras de Bernedo. Condenamos totalmente el acoso que estáis sufriendo por parte de las educadoras y las acusaciones y amenazas que se os han hecho a través de las… » ver todo el comentario
137 padres de niños y jóvenes que estuvieron en las colonias de verano de Bernedo han apoyado a los educadores
Agradecen, entre otras cosas, a las generaciones jóvenes por poner “la diversidad de par en par”.
Un total de 137 padres y madres de niños y jóvenes que han estado en las Colonias Vascas han publicado hoy una carta en BERRIA en la que muestran todo su apoyo a los monitores de Bernedo. “Condenamos rotundamente el acoso que estáis sufriendo por parte de los… » ver todo el comentario