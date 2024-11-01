edición general
137 padres de niños y jóvenes que estuvieron en las colonias de verano de Bernedo han apoyado a los educadores

(Carta de los padres, traducida por batua.eus. Original en euskara: www.berria.eus/iritzia/zuzendariari/guk-bernedo-hautatuko-dugu-berriro )

Como padres y/o madres y/o tutores legales de los niños, niñas y jóvenes que han estado en las colonias vascas, queremos mostrar todo nuestro apoyo a los monitores y monitoras de Bernedo. Condenamos totalmente el acoso que estáis sufriendo por parte de las educadoras y las acusaciones y amenazas que se os han hecho a través de las…   » ver todo el comentario
ehizabai
(Traducción de batua.eus)
Agradecen, entre otras cosas, a las generaciones jóvenes por poner “la diversidad de par en par”.
