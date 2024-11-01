10 predicciones para la década de 2030 que probablemente se hagan realidad [ENG]

La inteligencia artificial se volverá un recurso básico, estará en todos los dispositivos y los non-AI users serán lo equivalente a aquellos que hoy día prescinden de internet. Muchos empleos se perderán pero la productividad en cambio aumentará. El teletrabajo dejará de ser la excepción para ser la norma. Habrá desastres naturales que movilizarán grandes masas de población. La medicina se automatizará con la IA y los médicos asistirán al algoritmo. Tendremos compañeros virtuales que responderán a nuestros posts, etc...