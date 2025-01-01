·
15
209 clics
209
clics
10 mitos sobre Linux que debes conocer antes de empezar
Si estás pensando en pasarte de Windows a Linux, pero no te atreves, aquí desmontamos los mitos y aclaramos las ideas equivocadas que aún circulan sobre este sistema de código abierto.
linux
,
windows
#3
Khadgar
Falta una: 11:
Si acabas instalándote Linux no hace falta que se lo cuentes a todo el mundo, incluso aunque te hayas instalado Arch.
4
K
47
#8
buronix
#3
Bueno, pero si te instalas Gentoo si que puedes contarlo no? han dado Noveles por menos.
1
K
25
#20
Khadgar
*
#8
Lo siento pero, hoy en día, si no usas LFS no puedes presumir. Es lo que tiene, que el
power creep
ha llegado hasta al software libre.
0
K
12
#13
alfre2
#3
soy vegano!
1
K
24
#18
Khadgar
#13
Que sepas que si usas Linux y eres vegano, por ley, no puedes hacer CrossFit.
0
K
12
#11
chavi
#9
Eres tú el que miente.
Puedes indicar exactamente en qué es más complejo que windows ?
1
K
28
#4
Torrezzno
*
Mas o menos cierto pero seamos honestos. Es mucho mas complejo que windows y mucho mas que mac.
Este mismo fin de semana le puse a mi sobremesa una tarjeta pcie para tener wifi. Obviamente antes me cercioné que era compatible con debían. Pues la pincho y no la reconoce. A poner un dongle USB y googlear. Faltaban los drivers de intel, a instalar, me faltan sources, a editar el fichero de fuentes...
Si hablamos de jugar, instalar los drivers de NVIDIA es una movida, incluyendo añadir un nuevo modulo al kernel
Dependiendo de la distribución puede ser mas fácil o mas difícil. No es lo mismo una que incluye repositorios propietarios de las que no.
1
K
27
#7
chavi
#4
No, no lo es en absoluto.
2
K
22
#9
Tecar
#7
No mientas por favor.
0
K
7
#10
litos523
#4
Ni de coña has necesitado los sources para unos drivers de Intel, no inventes.
Debian incluye un repositorio de drivers privativos, que en la instalacion se utiliza por defecto.
1
K
13
#12
chavi
*
#10
Bueno, normalmente al instalar los drivers se descarga y compila el fuente automaticamente.
No se descarga el binario.
Pero el usuario no ve la diferencia
0
K
13
#21
litos523
#12
No
0
K
10
#24
chavi
#21
Si. Los drivers tienen que compilarse de modo específico para cada kernel. No hay binarios en los repositorios que sirvan para todas las versiones del kernel.
Todos los drivers que no se distribuyen directamente con el kernel es necesario compilarlos.
0
K
13
#17
Torrezzno
#10
Para instalar iwlwifi necesitas incluir non-free-firmware. Si no lo tienes claro.
0
K
17
#22
litos523
#17
Cierto, pero viene activo por defecto en la instalacion de Trixie y si no se activa con un clic desde Synaptic
0
K
10
#25
chavi
#22
No.
non-free en debian no está activo por defecto.
0
K
13
#14
La_patata_española
*
#4
, comentario creíble...
hace 15 años
. Vuélvelo a intentar en 2025 y ya lo publicarás en Menéame en 2040 (si sigue existiendo).
Este último año he trasteado portátiles Lenovo de fecha de fabricación en 2023 aproximadamente. Hardware normalito, nada de gama alta. Windows 10 no detectaba los drivers del wifi durante la instalación. Linux (Xubuntu 24.04) sí.
Ah, y Ubuntu preconfiguraba bien la RTX 3050 que tenían. En Windows 10 tenías que ir a la web de Nvidia a buscar los drivers. Como si estuvieras en el siglo XX. Es muy muy llamativo para los que no estamos acostumbrados a tocar Windows ni con un palo.
2
K
28
#16
Torrezzno
#14
coño no te estoy diciendo que es de este fin de semana. Debían no incluye drivers propietarios. En el último párrafo lo explico.
0
K
17
#26
chavi
#16
Nvidia tiene noveau que no es propietario
0
K
13
#19
MacMagic
*
#14
Si, va tan bien que no me detecta la 5070Ti
Lo normal para un usuario medio que solo quiere usar el ordenador y poco más.
0
K
10
#15
XXguiriXX
#4
Ubuntu marcó un antes y un después en Linux. Es casi igual de fácil que Windows o Mac.
1
K
21
#23
soberao
#15
No estoy de acuerdo. Ubuntu tenía una empresa detrás y eso fue lo que marcó la diferencia que había un tío metiendo pasta, que incluso te regalaban CDs de instalación que mandaban por correo a tu casa.
Lo que marcó la diferencial eran los LiveCD, sobre todo Knoppix, que metías en CD en el ordenador y en unos minutos tenías un GNU/Linux funcionando y encima aprendías nuevas herramientas y escritorios. Luego apagabas el ordenador y todo seguía igual, sin necesidad de instalar nada.
www.knopper.net/knoppix/index-en.html
0
K
15
#1
Graffin
"Este año, o si no el siguiente, lo verás en todos los escritorios"
1
K
15
#2
R2dC
Titular de mierda. "Mitos que debes conocer", bitch plz
Luego en el artículo:
Lo que debes saber: desmontando mitos sobre Linux
La 10, estás tan solo con un SO como con otro
Al menos en linux los errores están mejor documentados o tienen códigos que los hacen más fáciles de buscar.
0
K
13
#5
Antipalancas21
#2
Y se actualizan mas rápido y sin problemas, Computer hoy siempre han sido muy de windows y meten mucha basura en sus reportajes, es sensacionalista
1
K
23
#6
Borgiano
¡Que nadie quiere linux, pesaos!
1
K
7
