26
meneos
173
clics
10 horas de ASMR de la quema de la bandera americana para dormir (4k HDR10+ AMOLED Dolby ATMOS 99.99%)
Es mi Primera Enmienda: quemaré una bandera si quiero, y no hay nada que puedas hacer para impedírmelo.
etiquetas:
smr
bandera
americana
ardiendo
10 horas
18
8
1
237
ocio
#1
TooBased
Relacionada:
www.meneame.net/story/trump-firma-orden-procesar-quienes-quemen-bander
1
28
#5
buronix
Me va de lujo la verdad, dias que me cuesta dormir de toda la mierda que he visto que hacen los dueños de la bandera.
0
10
#6
Raul_Lomi
#4
nunca digas de este agua no beberé
0
10
#2
Luca7
A ver cuándo suben otro donde queman el Corán.
0
6
#3
javibaz
#2
puedes subirlo tú y no esperar a que los demás se muevan.
1
26
#4
Luca7
#3
ya tengo una edad, la chulería y gilipollez se me pasó antes de los 30.
0
6
#7
javic
#2
Por lo que dice la entradilla esto va de americanos quemando lo que es suyo. ¿Eres tu musulmano?
0
10
