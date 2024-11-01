edición general
10 horas de ASMR de la quema de la bandera americana para dormir (4k HDR10+ AMOLED Dolby ATMOS 99.99%)

Es mi Primera Enmienda: quemaré una bandera si quiero, y no hay nada que puedas hacer para impedírmelo.

buronix
Me va de lujo la verdad, dias que me cuesta dormir de toda la mierda que he visto que hacen los dueños de la bandera.
Raul_Lomi
#4 nunca digas de este agua no beberé
Luca7
A ver cuándo suben otro donde queman el Corán.
javibaz
#2 puedes subirlo tú y no esperar a que los demás se muevan.
Luca7
#3 ya tengo una edad, la chulería y gilipollez se me pasó antes de los 30.
javic
#2 Por lo que dice la entradilla esto va de americanos quemando lo que es suyo. ¿Eres tu musulmano?
