El 10% de los hogares más ricos de España concentra casi la mitad del valor de toda la vivienda

La vivienda, el principal activo patrimonial de los hogares españoles, dibuja una fotografía nítida de la desigualdad. Si el valor conjunto de las casas de uso residencial cupiera en solo una tarta, las porciones y su reparto se encontrarían muy lejos de una división equitativa. El 10% de las familias más ricas se llevaría el 42% del pastel, lo que equivale, en dinero contante y sonante, a unos 2,6 billones de euros. En el otro extremo de la mesa, la mitad más pobre del país apenas alcanzaría a quedarse con un 12,5%, unos 776.000 millones

Pertinax #2 Pertinax *
Me da que si se mide en número de viviendas y no en precios, medidos de forma absoluta, esto no es cierto ni de lejos. Pero no puedo comprobarlo porque es muro de pago.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 Eso es completamente cierto.

Pero da que pensar sobre concentración de riqueza, ya que esos tienen más tipos de activos, y la mayoría, solo tienen vivienda o nada.
Dragstat #4 Dragstat
Demostración de que la vivienda no es para vivir sino para invertir
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pues si sumas a los que no son de España... ¿Cuánto queda para el 90% de Españoles?
