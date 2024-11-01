edición general
Las 10 fotos del año premiadas por los Sony World Photography Awards

Un zorro ártico, una joven amiga de su vaca y otras imágenes que muestran con qué se han inspirado los fotógrafos de todo el mundo en 2025.

