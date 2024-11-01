·
1 de cada 5 autobuses matriculados en Europa en 2025 es eléctrico: récord histórico
Los autobuses eléctricos conquistan el espacio que antes dominaba el diésel, marcando el inicio de una nueva era en la movilidad urbana.
etiquetas
movilidad sostenible
vehículo eléctrico
tecnología
7 comentarios
#2
Jointhouse_Blues
*
Ninguna sorpresa. Es precisamente ahí, en el transporte público urbano donde más sentido tiene el vehículo eléctrico.
4
K
67
#3
Robe7064
*
Estuve en Santiago de Chile hace poco y se nota que el aire es algo mejor y que hay menos ruido en las calles. Tienen unos 2800 buses eléctricos en el transporte público de la ciudad, alrededor de la mitad del total, y esperan llegar a unos 4000 para inicios del 2026. Ha sido un cambio bastante rápido y creo que pocas ciudades del mundo lo han hecho.
2
K
38
#6
salteado3
#3
En todas partes van más rápidos que en petrolandia (EE. UU) y en Dieselandia (Europa) por las reticencias a comprar autobuses chinos.
1
K
23
#4
Gry
Cerca del 100% en China desde hace unos años. Es la forma más fácil para empezar a eliminar contaminación de las ciudades.
evmagz.com/chinas-zero-emission-truck-and-bus-sales-hit-record-230000-
0
K
15
#1
Connect
Eso si, en muchos de estos países la energía eléctrica se sigue generando a base de gas y hasta con carbón. Ahora al menos no se traslada el humo a las ciudades, aunque se concentra en la zona donde estén esas plantas de generación.
0
K
11
#5
salteado3
#1
Los autobuses eléctricos no contaminan por donde pasa y su energía eléctrica puede ser verde y cada vez lo es más.
En cambio los autobuses a combustión SIEMPRE contaminan, emiten gases de invernadero y cancerígenos por donde pasa. Ya no entramos en desde dónde traen el combustible y la pedazo de huella de carbono del viaje y de quemarlo. Tensiones geopolíticas aparte.
El eléctrico es acierto seguro. Solo por la gente que están evitando que pillen cáncer o enfermedades pulmonares ya es un gran éxito.
3
K
54
#7
Asimismov
#5
si las frenadas son regenerativas entonces las partículas de los neumáticos y de las pastillas de freno, también se reducen.
1
K
28
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
