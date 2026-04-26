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1.000 fallecimientos al año en España por pseudoterapias

1.000 fallecimientos al año en España por pseudoterapias  

El reciente caso de la muerte de una paciente oncológica en Tarragona que abandonó la quimioterapia para ponerse en manos de chamanes pseudomédicos sin escrúpulos ha destapado el terrible costo de abandonar la medicina científica.

Según la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), "Estamos ante un problema de gran magnitud, calculamos que hay más de 1.000 fallecimientos cada año en España por pseudoterapias. Hay un auge constatable desde la pandemia, porque discursos de charlatanes campan a sus anchas. "

| etiquetas: , fallecimientos , pseudoterapias
7 1 0 K 135 ciencia
6 comentarios
7 1 0 K 135 ciencia
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
No se puede proteger a la gente de su propia estupidez.
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Skiner #2 Skiner *
#1 Muchas de esas personas se mueren desauciadas de la medicina convencional.
Intentan agarrarse a lo que sea con tal de intentar sobrevivir.
Se habrían muerto de igual modo.
Otras simplemente son estúpidas.
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Mesto #5 Mesto
#1 No es estupidez, es desesperación.

Cada uno desde su atalaya de salud + internet/cuñadismo² todos somos súper íntegros, contamos con una capacidad de análisis asombrosa, y nos ceñimos estrictamente al protocolo establecido.

Pero eso no quita que una persona con una enfermedad terminal que se nota día a día como se le apaga la vida y desesperada por seguir adelante se agarre a un clavo ardiendo.
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javierchiclana #3 javierchiclana
A tope con la Ciencia, ahora, anunciar un número de víctimas/año inventado no me parece positivo.
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#4 Juantxi *
Lo que no entiendo es de dónde extraen los datos para esa estadística. Porque no será fácil que se averigüe ni se confiese por los implicados, si los hay.
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#6 Feliberto
Pocos me parecen
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