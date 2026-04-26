1.000 fallecimientos al año en España por pseudoterapias  

El reciente caso de la muerte de una paciente oncológica en Tarragona que abandonó la quimioterapia para ponerse en manos de chamanes pseudomédicos sin escrúpulos ha destapado el terrible costo de abandonar la medicina científica.



Según la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), "Estamos ante un problema de gran magnitud, calculamos que hay más de 1.000 fallecimientos cada año en España por pseudoterapias. Hay un auge constatable desde la pandemia, porque discursos de charlatanes campan a sus anchas. "