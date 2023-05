Juan Lobato le dice a Ana Rosa que él es 'técnico de Hacienda del Estado' y su respuesta es tremenda

Publicado hace 1 hora por oghaio a huffingtonpost.es

Mientras hablaban de impuestos en la región, el socialista se ha quejado de que, en la actualidad, "en Madrid paga lo mismo una persona que gana 55.000 euros que una que gana 300.000", en referencia a que "todo el mundo paga el mismo tipo impositivo", por lo que el PSOE propone "que se establezcan esos tramos intermedios". Al instante y sin dejarle terminar de argumentar, la presentadora ha empezado a negar con la cabeza y a verbalizar que esa afirmación no era cierta. "No, no, no, no.... (...) El IRPF es progresivo, así que no pagan lo mismo",