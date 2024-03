Publicado hace 1 hora por navi2000 a maximumtruth.org

Me animé a hacerlo tras escuchar un podcast de Dwarkesh en el que se señalaba que las grandes pruebas de referencia de IA no son más que "buenas pruebas de memorización, no de inteligencia". Es un buen argumento. La mayor parte de la potencia de la IA procede de su enorme base de datos y de la búsqueda de patrones. ¿Hasta qué punto es inteligente la IA? Por eso le he pasado un test de Mensa a ChagGPT. Resultado: ChatGPT no llega al mínimo de un 75 para puntuar.