Publicado hace 58 minutos por Abrildel21 a epe.es

Existen 300 ensayos en marcha en todo el mundo de fármacos que activan el sistema inmune contra enfermedades hoy sin cura.

Las inmunizaciones no solo han logrado que el mundo supere la fase más dura de la pandemia –aunque el covid siga entre nosotros– sino que “en un futuro no muy lejano” podrían servir para “tratar enfermedades no infecciosas”, como el alzhéimer o el cáncer.