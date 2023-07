Oppenheimer es criticada por su falta de diversidad, "las mujeres no hablan en los primeros 20 minutos"

Publicado hace 50 minutos por Elnuberu a tomatazos.com

Una historiadora no vio con buenos ojos que las mujeres y las personas de color no tuvieran una mayor representación en el filme de Christopher Nolan. "Dato curioso: ninguna mujer habla hasta los 20 minutos de Oppenheimer y luego, en un minuto, hay una escena de sexo. Para agregar a esto: no aparecen personas de color durante al menos 30 minutos, y creo que hay 2 hombres negros en toda la película."