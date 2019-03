Singapur: ¿Es el paraíso liberal que nos vende la derecha española?

Cada dos por tres, veo en los medios a la derecha española defendiendo el sistema político y económico de Singapur. Como siempre, se escoge de cada sistema lo que nos gusta, diciendo medias verdades y quedándonos con lo que nos interesa. Así que me he ha dado por escribir este pequeño artículo sobre Singapur y sus sistemas. Llegué por azares del destino a vivir a este país a finales del 2017, y cada día estoy más contento con la decisión.

TL;DR, no, no es un paraíso liberal NI DE LEJOS

Política y Orígenes

Empiezo con lo fácil. En Singapur lleva gobernando el mismo partido cincuenta años. Singapur pertenecía como el resto de la península de Malasia a el gobierno británico. Durante la 2GM fue invadido por Japón y poco después de la contienda los ingleses se fueron a tomar por culo, montando lo que se conoce como la confederación Malaya, que básicamente es una federación de estados. ¿Que tenían en común? Además de una historia, que la mayor parte de la gente era de raza malaya. Pero Singapur era mayormente chino, debido a una fuerte emigración de gente de una zona particular de China que, de hecho, hablan Hokkien y no Mandarín.

Al poco de montarse la confederación Malaya, unos graves disturbios raciales hacen que los Malayos expulsen a Singapur de la confederación. Así que sí, Singapur es un estado independiente contra su voluntad. El fundador de Singapur, Lee Kuan Yew, decidió que para que Singapur sobreviviera necesitaba asentarse en varios pilares: orden, seguridad jurídica y educación. Así que, aunque primero esto se podría decir que era una dictadura, desde hace ya muchos años esto es una democracia. Con el mismo partido en el poder debido a varios factores, principalmente que la economía va de puta madre(2% de paro y uno de los GDP per cápita más altos del mundo) y a que la prensa sólo hace alabanzas al gobierno. La libertad de prensa es inexistente, y cualquier otro partido es ninguneado por los medios. Pero vamos, no muy diferente a lo que pasa en España ahora mismo.

Vivienda

Singapur es un país curioso en el que hay muy poco espacio. 40x25 km aprox, para 6 millones (casi) de personas. Así que el gobierno es el encargado de planificar urbanisticamente y el (casi) 80% de la población vive en viviendas de promoción pública (HDB).

Estas viviendas no tienen lujos pero son bastante decentes. El gobierno se encarga de mantenerlas y realmente no son tuyas, es como cuando compras un parking en concesión. La vivienda es tuya por 99 años. Si el gobierno quiere reformar el barrio generalmente te tira la casa, te da otra nueva y te renueva a otros 99 años, con lo que nadie se queja. Las viviendas de protección oficial siguen la estructura racial del país en cada bloque. De esta forma se evitan guetos. En cada bloque debe hacer un porcentaje de gente de raza china, otro de malaya, otro de india y otro de "otros". Así que nada de barrios de un tipo de raza en lis HDB. Las viviendas de promoción privada son muy caras. Generalmente son condominios con piscina, barbacoa, etc. Hablamos de que 100m2 en una zona decente te cuestan, en compra, sobre un millón de euros. Así que en las viviendas de protección oficial vive mucha gente de Singapur. Ya no os digo lo que cuesta vivir en una casa, hablamos de un mínimo de 2-3 millones de euros para una parcela que es la casa y poco más, y una casa de 150m en dos plantas (con suerte)

Transporte

El transporte en Singapur es también muy curioso. El transporte público es la hostia y es muy barato. El metro de mi casa al curre (9 paradas, unos 12 km), es unos 90 céntimos de euro. Si vas a currar muy pronto te cuesta unos 60 céntimos. Fuera de hora punta unos 80 céntimos. Va por distancia, pero cuesta "mucho" los primeros 4 km (unos 50 céntimos de euro, de ahí las comillas). Cuanto más distancia, proporcionalmente más barato. El bus cuesta lo mismo y si haces transbordo, solo te cobran la distancia que hayas hecho de más. Por ejemplo, si los primeros 4 km cuestan 50 céntimos y haces 2 en metro, al salir del metro te cobran los 50. Luego coges un bus y haces uno, al salir del bus la tarjeta marca que no has pagado nada. Los taxis y los VTC son baratos. Aquí lo que se usa es Grab, que es como Uber. Salvo horas punta, irme del centro de la isla a un extremo son 12 euros. Hablamos de 12 euros por recorrer 20km y estar 20-25 minutos en el coche.

Ahora bien, si quieres tener coche propio es la riiiisa, y me parece de puta madre. Yo no tengo coche y ni falta que hace. Un coche normalito, pongamos un Citroen Cactus, cuesta solo el coche, 50.000€. Toodo impuestos. Luego, a mayores, hay que pagar el COE, lo que viene siendo el impuesto de circulación. Eso son unos 20000€ por poder poseer el coche durante 10 años. A los diez años o lo desguazas o pagas otro COE. Así que es complicado que los coches duren más y no se ven apenas coches viejos. Si esto os parece poco, contad que una plaza de aparcamiento donde curro syo son unos 250€ al mes. Que no se puede aparcar en la calle en ningún sitio sin pagar. Y cuando digo enningún sitio quiero decir que cuando vas a ver a un colega a su casa, pagas. A mayores, si metes el coche en el centro pagas el ERP, cada vez que pasas por una de esas puertas. El precio varía según la congestión. Y la gasolina es otra sableada de impuestos. Así que tener coche es financieramente de tontos, pero aquí la gente se lo flipa con tener uno y es síntoma de estatus.

Seguridad Social

Aquí la seguridad social es similar y distinta a la de España. Aquí va todo por una mochila personal, eso quiere decir que de tu sueldo tu pagas un 20% y luego la empresa pone un 17%. Con ese 37% de tu sueldo, se va para tu mochila en tres mochilas diferentes: Sanidad, vivienda y jubilación, que cuando llegas a los 50 se combinan en una para la jubilación. El estado se encarga de que esas mochilas crezcan pagando un interés. Por eso cuando los liberales hablan de Singapur me descojono, porque no es elección personal (hay que pagar quieras o no) y no puedes elegir quién gestiona ese dinero (lo gestiona el estado sí o sí). Con ese dinero puedes pagar al vivienda pública, lo que hace que mucha gente apueste por ella, porque puedes asociar la hipoteca a tu seguridad social. Con esto también pagas la sanidad, con lo que si vas al médico, te cobra de esa bolsa que tienes basada en tu contribución. Si la empresa es guay te paga un seguro privado y así ya no pagas de ese dinero. Aquí muchísima gente prefiere la sanidad pública. Me puedo extender en esto, preguntad si tenéis curiosidad. Para daros una idea, el estado asegura un mínimo de un 3,5% de intereses en tu seguridad social.

Seguridad

Es la polla. Punto. Yo realmente no creo que sea tanto por las penas (que son muy gordas) como por la seguridad de que te van a coger. Es una isla, hay cámaras por todos lados y la policía tiene muchos medios. Invierte mucho en tecnología y en personal. Así que Singapur está ahí ahí con Tokio para ser la más segura del mundo. Singapur es seguro día y noche estes donde estés. Que no quiere decir que de vez en cuando no manguen algo de una tienda, pero vamos, delitos violentos cercano a 0. Más que nada la típica violencia familiar o temas con las prostitutas, pero como ciudadano, es hiperseguro

Derechos laborales

Esto también es curioso y uno de los puntos negros aquí. En Singapur hay ciudadanos de primera clase y de tercera, ya no diría ni de segunda. En Singapur la construcción la hacen en su mayor parte inmigrantes de India y Bangladesh. No es tan heavy como en Dubai, pero sí viven en barracones y curran 6 días a la semana y 12 horas al día. Eso sí, se puden pirar cuando quieran y cobran un sueldo "decente" (por lo que se entre 700 y 1000 al mes) . Eso en sus países de origen es mucho y se vienen unos años para hacer pasta y hacerse una casa. Pero vamos, que por supuesto hay gente sin escrúpulos que los trae y luego no les paga o les hace dormir en condiciones muy chungas. El gobierno proporciona barracones chulos pero muchas veces las empresas pasan de todo y el gobierno hace la vista gorda.

El otro colectivo desfavorecido es el de las empleadas del hogar. En Singapur hay muchísima gente que tiene criada en casa. Son chicas principalmente de Myanmar o de Filipinas que vienen a currar internas por sueldos de miseria. Además de todo son las que más impuestos pagan del país, porque si ellas cobran 200€ al mes, el gobierno se lleva otros 200€. Y sí, habéis oido bien, hay muchas chicas de estas que cobran 200 o 300€ al mes por currar 6 días a la semana internas. El empleador solo tiene que darles alojamiento, comida y un viaje a casa al año con 15 días de vacaciones. Y lo peor es que mucha gente no les da una habitación, así que terminan durmiendo en el suelo de la cocina o en la despensa. Es bastante chungo. Si se le quiere ver algo positivo, es que aquí es muy habitual ver a las mujeres locales en puestos altos. La jefa de mi oficina es una mujer y trato con mujeres todos los días en puestos de dirección. Digamos que en vez de emanciparse han pasado a la subcontratación y las mujeres de otro país hacen lo que se espera que hagan ellas.

El resto de los trabajadores se dividen dos categorías. Los que cobran menos de 2500€ al mes, que tienen el equivalente al estatuto de los trabajadores. Ahí es como en España, se regulan las bajas, las vacaciones mínimas, jornadas de descanso, etc. A partir de ese sueldo se considera que eres un executivo y lo que ponga en tu contrato va a misa. Así que si tu contrato pone que curras 20 horas al día y lo firmas, te jodes. Lo habitual aquí es tener 20 días laborables de vacaciones al año. También he de decir que a esos niveles generalmente las empresas se cuidan muy mucho de putearte demasiado. El mercado laboral es muy activo y es muy sencillo encontrar un trabajo mejor si la empresa te fastidia.

Educación

Otro punto super interesante. Sigamos con las metiras de los liberales españoles. Salvo circunstancias muy especiales, la gente de Singapur tiene que ir a la escuela pública. Punto. Al menos en primaria es obligatorio, no tengo muy claro si en secundaria también lo es. La escuela es pública y es gratuita para los locales. Primero escogen ellos, luego los residentes permanentes y luego los extranjeros. Los locales no pagan, los extranjeros sí.

La escuela es muy exigente y tiene un horario bastante chungo, entran en primera a las siete y media y salen a la una/una y media. Hay colegios que ofrecen, como en España. A mi, la educación pública de aquí no me termina de convencer. No se si la han mejorado, pero hablando con mis compañeros jóvenes veo que adolece de ciertas cosas que yo considero imprescindibles. Sí, son la hostia en ciencia, pero luego no saben resolver problemas. Además, gastan tanto tiempo en estudiar y tan poco en jugar y relacionarse, que veo mucha falta de capacidad de presentar en púbilico. Tampoco ayuda que cuando tienes 18 años, si eres hombre, te pases dos años de mili obligatoria (súper liberal también). Justo antes de entrar en la universidad, te cortan el rollo y te pasas dos años aprendiendo a obedecer órdenes ciegamente. Esto hace que cuando luego te pongan un problema a resolver, tu cerebro no esté adaptado a ello, al menos no ayuda. Esto no es que lo diga yo, es que es lo que me dicen mis compañeros locales.

En la escuela los niños son muy competitivos, les educan a ello. Es otro punto que no me gusta, porque en el trabajo no consiste en ser competitivo, consiste en colaborar y hacer que el grupo funcione. Los niños tienen presión desde pequeños. Antes de entrar en middle school tienen un examen, dependiendo de esa nota van a un colegio mejor o peor. Al final los alumnos con mejores notas se juntan y se crean clases. Aquí en vez de recibir collejas el chapón, las lleva el que saca malas notas que es visto como un paria.

La escuela privada es para extranjeros, que es una comunidad grande en Singapur. Las escuelas son muy muy caras, rondando los 30.000€ al año.

Economía

Singapur ha vivido una gran transformación desde los 60 (en el que era un puerto comercial del tercer mundo) a lo que es ahora. Por el camino fue un centro de manufactura, que ahora está un tanto relegada. Singapur ya no es un paraíso fiscal, e intercambia información fiscal con otros países (como por ejemplo España, que puede requerir a Singapur mi información fiscal). ¿Y de que vive Singapur? Pues hay varios pilares.

Por un lado, evidentemente, la indstria financiera. Aquí hay registrados 180 bancos. La moneda es fuerte, es un lugar seguro y estable, lo que uno quiere para un banco.

Por otro lado el puerto, que es el segundo del mundo en volumen. Es una puta pasada lo que mueve este puerto y lo están ampliando.

Manufactura, que sigue siendo el 20% del PIB. Dyson tiene su sede aquí y fabrica motores, hay centros de investigación, fábricas de armamento, astilleros...

Es además un sitio para que las emrpesas extranjeras establezcan la sede central de Asia. Contad que este sitio ofrece muchas ventajas:

[*]Impuesto de sociedades bueno. No hay trapis como en España. Las empresas pagan un 17% de sociedades. Si tienes un proyectio megahiperespecial, rollo te monto una fábrica de coches, te dan unos años al 5%

[*]Seguridad política y jurídica. ¿La montas en Tahilandia o Indonesia? Suerte con los golpes de estado. Hong Kong? Suerte con los chinos y con la seguridad de tu propiedad intelectual.

[*]No hay desastres naturales. Nada. Ni tifones, ni terremotos ni tsunamis.

[*]El tráfico va muy fluido, lo que permite tener muchas reuniones en el mismo día. No os dais cuenta de la importancia de eso. En Singapur yo puedo tener 4-5 reuniones en un mismo día, en Jakarta el máximo es dos. Y eso ya forzando.

[*]Es muy seguro y los sueldos altos, lo que atrae talento extranjero. El IRPF es muy bajo. Digamos que cobrando 100.000€ pagarías unos 8000 de impuestos sobre esos ingresos. Se paga cero por incrementos de capital, así que no pagas si ganas en bolsa.

[*]El aeropuerto es la puta hostia, lo que implica que puedes viajar a casi cualquier sitio cogiendo el billete el día antes. Y los vuelos suelen ser puntuales, nunca he tenido cancelaciones y los retrasos son casi inexistentes. Otro gran punto a favor.

Y hasta aquí la chapa, cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis