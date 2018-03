¿Por qué motivo los Asperger tenemos un % tan alto de paro? TeRespondo Te Respondo

Hasta hace poco a los Asperger o a los de Autismo de alto funcionamiento se nos diferenciaba del resto de personas dentro del espectro autista, ahora a todos nos meten en el mismo paquete, todos somos TEA (trastorno del espectro autista), colectivo que en un reciente programa de empleo público para parados de la ciudad de Barcelona fue el único que quedó sin un solo miembro colocado.

Las cifras de paro son escandalosas, Naciones Unidas anunció que el 80% están en el mundo en paro. En lugares donde las tasas de empleo son bajísimas como Reino Unido, los Asperger ya tienen un 75% de paro. En España las estadísticas siempre superan el 85%. Hay zonas donde más del 95% están en paro.

Esto, pese a que se nos considera personas inteligentes y preparadas.

¿Motivos? los expongo en primera persona, siendo totalmente verídico y representativo lo que cuento a continuación:

Presentación importante para entenderlo

Básicamente me cuesta muchísimo hacer cosas que no me gusten, y al contrario, las que me gustan no me cuestan nada en absoluto. Eso es normal diréis, pues no, porque lo llevo al extremo.

Las cosas que no me gustan me suponen diez veces más tiempo, agotamiento, esfuerzo, estrés.... que a los neurotípicos (los que no son TEA). Voy a poneros varios ejemplos para que lo entendáis a la perfección.

Una jornada laboral de 40 horas de algo que no entre en mis intereses para mí equivale a una jornada de 400 horas. Literal. Al final de las 40 horas es lo mismo que una persona que haya estado 400 horas. En esfuerzo, cansancio, estrés, tiempo...

Un empleo que me digan que me pagan 40000 euros/mes(es un ejemplo, nunca me han ofrecido eso), y al lado de donde vivo, si no me gusta, soy incapaz de exteriorizar motivación, alegría, etc... cuando vaya a una entrevista y traten el tema o me toque trabajarlo. Ya que me interesa el dinero y la proximidad, no el trabajo. Podría hacerlo pero con una motivación inmensa, pero jamás mostrando sonrisa ni nada y con un agotamiento tan brutal que acabaría dejándolo a los pocos días. De hecho he dejado más de 50 empleos por ese motivo.

Una asignatura que detesto de una carrera universitaria, ¿puedo pasarla? Sí, porque me motiva la carrera y es obligatoria. Pero emplearé 10 horas de repaso o estudio por cada 1 de un neurotípico. Y si el primer día de clase ya tengo que pasarme 10 horas estudiando para la segunda clase ya serán 20 las horas dedicadas, y para la tercera 30 horas... Y siempre me toca que para la cuarta clase he dedicado excesivo tiempo y siguen avanzando y ya me he perdido y tengo que dejarla para el año siguiente. Por ese motivo jamás puedo matricular dos asignaturas que no sean de mi agrado un mismo cuatrimestre. Y necesito una motivación gigantesca.

¿Sabéis cuánto tiempo he dedicado a una conversación de un tema que no sea de mi interés en los últimos 2 años? 0 segundos. Los neurotípicos pierden muchas horas en conversaciones físicas con grupos, desplazamientos y encima dinero, yo antes de internet lo hacía, no tenía otro remedio. Pero ahora, gracias a internet, el 100% del tiempo lo dedico a conversar o aprender sobre temas de mi interés. Por muy raro que sea el tema, siempre puedo inmediatamente cambiar de tema pasándome a otra web o foro o grupo de whatsapp. Por ejemplo, en un año yo empleo 2920 horas el 100% de ellas de mi tema prioritario de cada momento. Un neurotípico en esas 2920 horas invertirá gran parte en desplazamientos, dinero (por bares, transportes...), y luego máximo y si es el alfa del grupo, hablará unas 1920 horas de su tema prioritario, por lo que habrá perdido 1000 horas de su vida en un solo año. Si me encuentro durante algún curso en un descanso junto a un grupo de compañeros puedo hablar tranquilamente, pero a la que traten un tema que no sea de mi interés desaparezco.

Este último ejemplo explica por qué dicen tantas veces que los Asperger somos muy inteligentes, no es exactamente así, lo que pasa es que al dedicar mucho más tiempo que la mayoría en nuestros temas sabemos mucho más, pero al contrario, nos pueden preguntar cosas que la mayoría conoce y nosotros no tener ni idea. Y cada Asperger es un mundo, puede ser cualquier tema el que amemos o detestemos.

Búsquedas de empleo

Es en general pero sigo hablando en primera persona.

Tengo discapacidad para las entrevistas de trabajo con Recursos Humanos, en mi diagnóstico pone claramente "se aconseja evitar entrevistas de empleo tradicionales y dirigirlo siempre a personal técnico", algo que no se cumple jamás. Eso de que en una entrevista es el 90% cómo se dice y el 10% lo que se dice, que valoren que mire a los ojos y al mismo tiempo engañe, mienta, sonría, mueva los brazos como les gusta, etc... Y al mismo tiempo estar concentrado en lo que tengo y no tengo que decir, eso de que si miro al suelo para concentrarme en lo que digo lo cataloguen de que estoy mintiendo...

He ido a muchas formaciones de esas de preparar entrevistas, buscar empleo, presentaciones, etc... Os pongo cuatro ejemplos monstruosos pero verídicos de esas formaciones:

1- Una formadora dice "obviamente contrataré antes a una persona con la que me tomaría un café aunque no sepa mucho del tema que a un genio con el que no querría hablar en el descanso", y las otras formadoras asintiendo con la cabeza.

2- Una que daba una charla contó cómo estaba de encargada en una oficina donde los trabajadores se pasaban el tiempo delante de su ordenador y no hablaban, parecían fríos como robots y únicamente trabajaban y a la hora intentaban salir escopeteados. Ella no hacía más que sacar temas a ver si se calentaba el ambiente porque no podía soportarlo, hasta que al final descubrió que si les hablaba de sus hijos o de sus mascotas le seguían la conversación y se hacía un ambiente más ameno y conseguía que pedieran el tiempo de su trabajo hablando con ella.

3- Un formador nos dijo que leyéramos el Secreto. A una chica que llevaba 14 años en un empleo que la tenía quemada y hablaba de dejarlo para dedicarse a su blog de cocina, el formador le dijo que ese trabajo lo dejara que hay mucha gente que se gana la vida con sus blogs y a todos nos hablaba de mentalidad positiva. Pero de ofertas de empleo nada, y tuvo la desfachatez de preguntar si había alguien menor de 30 años, y a la única persona que tenía menos de 30 años le ofreció ¡¡¡¡ 4 ofertas de empleo !!! al resto nada de nada, decía que es que eran para la Garantía Juvenil, pero que tengamos mentalidad positiva y lo conseguiríamos.

4- Un señor que era analfabeto y contaba cómo iba directamente a las entrevistas de trabajo y se ofrecía para hacer una demostración lo contrataban inmediatamente, se quejaba de que ahora tenía que pasar por Recursos Humanos y le hablaban de CV y demás cosas y él diciendo que ni sabe escribir. Y la formadora diciéndole que ha de aprender internet y a redactar su CV y a sonreír y demás cosas por el estilo, que eso de que lo entrevistara un técnico es cosa del pasado. Ahora quien entrevista es gente que no tiene ni idea de la profesión y se fija en que las buenas vibraciones y demás chorradas...

Pues yo, que he dedicado miles de maravillosas horas de mi vida a cursos interesantes de idiomas, diseño, universidad, Amadeus, etc... También he tenido que perder cientos de horas en esas chorradas. Y ahora resulta que cuando me diagnosticaron me dijeron que dejara de perder el tiempo en las chorradas, que no estoy capacitado para entenderlas, que me dedique a lo que soy bueno y a nada más.

Resulta que llevo desde mis 19 años, tengo 45, buscando un empleo constante de mi gusto, y contratado no lo he encontrado jamás, únicamente he durado en tiendas propias online, pequeños trabajos freelance de diseño , algún sitio donde estaba yo solo o con alguien al que yo mandaba o que me gustaba especialmente pero que siempre era solo temporal... Ya he ido a muchas asociaciones de ayuda para búsqueda de empleo para discapacitados y en todas me dicen que soy inteligente y preparado y puedo trabajar en un empleo ordinario (quiere decir en un empleo fuera de centros especiales para discapacitados) y me niegan el acceso a trabajar en centros especiales para discapacitados. Yo digo que hay centros especiales para discapacitados donde usan Photoshop, Indesign y Illustrator y que los que están ahí están muy contentos y sin ganas de irse jamás y un empleo así no existe fuera de los centros para discapacitados, fuera exigen la luna y yo jamás lo he conseguido. Me dicen que busque de cosas que no encuentro jamás, o que mire las que detesto y no duro ni unos minutos huyendo despavorido, pero que soy muy inteligente y preparado y no puedo entrar junto a otros discapacitados que están ganando un sueldo de manera constante y encima tienen un grado menor que el mío, yo tengo 45% de discapacidad y encima me lo tienen que subir porque probablemente me quede sin vivienda. Mis posibilidades son todo lo que no puedo: Comercial, teleoperador molestando a la gente, esfuerzo físico, camarero, limpieza... Y dale con que estoy muy preparado pero que mi perfil no se adapta al mercado actual y que busque de esas cosas que no soporto que ni sirven para cv ni tienen que ver con nada que yo haya hecho o estudiado.

Me presento a un programa público para discapacitados en el que se accede por medio de puntuación. Bien, saco 15/20. Resulta que 0/5 es una prueba trampa con lo que estoy discapacitado, entrevista con derechos humanos, preguntándome sobre mi reacción ante imprevistos, preguntas irónicas, etc... En ese programa contrataron a todo tipo de discapacitados, menos a TEA, ni uno. Resulta que hablo con una encargada del programa que me atendió muy amablemente durante hora y media y me explicó que las asociaciones de TEA habían protestado porque no habían colocado a ni uno. Y resulta que es porque a los de discapacidad visual, auditiva, Síndrome de Down, etc... les habían concedido adaptaciones y en lo que tenían discapacidad les habían puntuado 5/5. En cambio a nosotros no, y tuvimos todos 0/5 en lo que estamos discapacitados. Y resulta que el empleo requería de hablar con gente y desplazarse, y van y contratan a ciegos, sordos, mudos, antes que a TEA. Yo tengo un juicio por el que si lo pierdo me quedo en la calle y aun así no me dejan trabajar en un centro de empleo para discapacitados. Y me insisten en que busque de las cosas que no soporto.

Y venga a decir que es que estoy muy preparado. Voy a una formación junto a mucha gente con discapacidad, en 5 minutos termino, el resto 3 horas y continuarán... Pues nada, no me vale de nada hacerlo bien y rápido. A la hora de empleo peor todavía porque me niegan más todavía acceder a un centro de discapacitados y como lo que quiero trabajar no encaja mi perfil según las empresas...

Resulta que me veo con experiencia de 14 años en tiendas propias online a través de Ebay y Todocoleccion,hasta he sido PowerSeller en Ebay, con miles de ventas y miles de valoraciones más del 99% positivas, atención presencial, telefónica y online a clientes y proveedores, también en inglés y francés cuando era online, diseño, redacción y publicación de anuncios con el mayor detalle posible, embalaje con la mayor calidad y rapidez posible... Y me vienen con que esa experiencia no sirve porque no he sido contratado ni me ha dirigido nadie y las empresas buscan experiencia donde me hayan dirigido o haya sido contratado o tenga un fp o grado de algo que busquen tipo administración o títulos que busque el mercado, aunque eso ya lo sepa de sobras les da igual. Como mis estudios son de Diseño, cómics, agencias de viajes y Filología Hispánica no tienen nada que ver con los que buscan pues consideran que mi formación es cero. Aunque en preguntas de cultura general (no prensa rosa y modas y demás) sepa el 99% da igual. Y mi experiencia cuentan únicamente unos pocos meses que estuve de Teleoperador y de Agente de Viajes. Como cocinero lo oculto porque trabajé y dejé más de 60 restaurantes, no duré en ninguno, y lloré de alegría cuando pude trabajar de otra cosa... Trabajé años en un restaurante con estrella Michelin pero solo puedo aguantar cocinar en mi casa, o en un restaurante muy pequeño con un ayudante al que mande en todo y jamás más de 30 horas semanales pues nada, no existe un empleo así tampoco.

Las asociaciones no tienen ni idea de nada. No se nos tiene en cuenta, se nos debería dar adaptaciones como evitarnos entrevistas con Recursos Humanos, pero nada... Mi psiquiatra, psicóloga, trabajadoras sociales... me dicen que es que no me pueden ayudar, que lo que necesito es ir a un sitio especializado en Asperger pero es que son todos de pago y me niegan entrar porque no tengo dinero; y hay un centro que forma y da empleo, Specialisterne, pero que queda en medio de la nada y lejos de donde alcanza la tarjeta rosa, y encima es solo para programadores, un sector totalmente alejado de mis intereses.

Ale, soy del más de 90% en paro aunque nos insistan en que estamos preparados de sobras y que no podemos trabajar en centros especiales para discapacitados porque somos inteligentes y preparados.

Por lo menos tengo la inmensa suerte de ser del 4% que tiene pareja, una chica preciosísima y extremadamente inteligente, con carrera y master con notas de media altísimas e idiomas pero que como yo, no puede pasar una entrevista con Recursos Humanos y sus ji ji ja ja.

