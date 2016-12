Hola, soy docente y antropólogo, investigador en casos de abuso infantil y antiguo colaborador de la BIT. Te Respondo

109 meneos 1580 clics

Me presento: durante una década he desarrollado mi trabajo de investigación sobre la pedofilia y la pederastia. Soy maestro de primaria y antropólogo social. Me he formado dentro de las competencias tecnológicas. He desarrollado una carrera dentro de la investigación de casos de abusos sexuales a menores: análisis de datos, tipología criminal, identificación y prevención de casos. Colaboro a nivel internacional con las fuerzas de seguridad en la identificación de agresores sexuales y sus víctimas, en la creación estrategias de prevención y en métodos de investigación tanto en el ámbito físico como virtual. Por motivos de seguridad no puedo ofrecer más información de mi persona, pero mi deseo con este TeRespondo es poder ayudar tanto a padres y como a cualquiera que aprecie el bienestar y seguridad de los menores, basándome en datos científicos y tangibles al igual que en mi experiencia. Os responderé encantado, siempre que no vulnere la confidencialidad policial y la de las víctimas.