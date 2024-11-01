edición general
Zelensky rechaza ceder territorio ante Putin [ENG]

Ucrania no cederá sus territorios al presidente ruso Vladimir Putin. Si continúa, tendrá que "abandonar" a millones de soldados rusos, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante una conferencia de prensa con la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Zelenskyy enfatizó que nadie confía en Putin. "Para algunos, es solo territorio, pero para nosotros, es nuestra vida, nuestra historia, nuestra Constitución. Estos son hogares, estas son familias; estos son muchos, muchos aspectos muy sensibles para Ucrania. Quienes vivieron a

Enésimo_strike #18 Enésimo_strike
#12 ya, los resorts de lujo están en Crimea.

Los ciudadanos podrán seguir viviendo en sus casas si:
-están vivos
-su casa sigue existiendo
-se sacan la nacionalidad rusa
-hablan ruso
-renuncian al ucraniano

Pero ya sé que al rusoplanista medio de menéame que EEUU tenga bases en España es ser un Estado sometido y que Rusia tenga bases haga la guerra durante más de 10 años para luego, si sobrevives, poder vivir en las ruinas de lo que algún día fue un pueblo o ciudad es algo maravilloso. No seré yo quien os pida coherencia.
Suigetsu #25 Suigetsu
#18 ya, los resorts de lujo están en Crimea.
Siempre han estado, desde la época sovietica.

Y sobre lo segundo es falso. Han reconstruido ciudades como Mauripol. Y Rusia tolera idiomas oficiales en las distintas republicas, Educación inclusive.
AntiTankie #30 AntiTankie
#25 Desde que cometieron genocidio contra los ucranianos y rusificaron la región.
Suigetsu #33 Suigetsu
#30 Nunca han habido ucranianos nativos en Crimea.
AntiTankie #37 AntiTankie
#33 tártaros, que siguen eliminando los rusos en crimea después de genocidarlos un par de veces , deja de blanquear genocidas
Suigetsu #40 Suigetsu *
#37 Los tártaros hicieron genocidio a los godos de Crímea. Te recuerdo que los tártaros vienen de las estepas.
AntiTankie #31 AntiTankie *
#25 el ucraniano se prohíbe, no se si sabes de todos los episodios racistas contra minorías en rusia
Enésimo_strike #39 Enésimo_strike *
#25 “republicas” anexionadas mediante las armas y con un referéndum donde soldados armados te traen las urnas. Donde si no renuncias a tu nacionalidad ucraniana y adoptas pasaporte ruso no tienes ningún derecho y eres un sin papeles en tu propia casa. Republicas que van más allá de lo conquistado por Rusia.

La España post franquista, que es una puta monarquía, tiene más de republica.

Y añado;
mfa.gov.ua/es/news/komentar-mzs-shchodo-zaboroni-rf-vivchennya-ukrayin
AntiTankie #29 AntiTankie
#18 con todo eso aún tengo dudas que no terminen en Siberia
ewok #42 ewok
#18 La gran mayoría de la población de Crimea y el Dombás habla ruso, no ucraniano (solo alrededor de un 4%, antes de la anexión y la guerra pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9801956/figure/Fig1/). Eso no quiere decir que estén a favor de la invasión rusa (como los irlandeses están en su mayoría a favor de la independencia de Irlanda, aunque hablen inglés), pero no tiene sentido que metas la lengua en esto. Ucrania precisamente hizo una ley para imponer el ucraniano en todo el Estado, regulando todo su uso público.
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ucrania_«Para_garantizar_el_funcionamien
Veelicus #2 Veelicus
Si, la gente del este de ucrania os importa tanto como a poroshenko amigo Zelensky:
www.youtube.com/watch?v=P2Lwb-Le6Yo
Graco #13 Graco
#2 Les importaban muchísimo, tanto como para enviarles pepinos explosivos sin parar. Pero los malos son los rusos
#19 Klamp
#13 Rusia es la invasora, eso suele convertirte en el malo. Salvo que seas Rusia y estés en menéame eso te convierte en Salvador omnipotente
Graco #34 Graco
#19 Mi punto de vista y el de muchos es totalmente diferente como habrás podido comprobar.
Rusia ha salvado a la población del Donbass de un genocidio. Era y es una obligación moral del pueblo ruso para con los suyos, más si cabe cuando los Nacionalistas ucranianos se desentendieron de los acuerdos de Minsk y aprovecharon la tregua (tal como la propia Merkel confesó) para rearmarse y seguir atacando a los que se opusieron al golpe de estado del 2014.
#8 arreglenenlacemagico
el canal ese tiene menos credibilidad que un billete de 6 euros
placeres #10 placeres
Sinceramente ya no sé si estos comentarios en menéame son una IA entrenada para trolear o son mentes simplonas que se han tragado con fruición el lavado de cerebro ruso.

Jesús, al menos los capitalistas saben lavar el cerebro sin reducirla a una pulpa sanguinolenta solo capaz de repetir consignas.

Sobre el meneo la misma tontería de siempre, zelensky no puede empezar una negociación diciendo que va a ceder terreno, ya puertas adentro con los números fríos en la mesa hablará la realidad política y pasará lo que tenga que pasar
Don_Pixote #27 Don_Pixote
#10 "son mentes simplonas que se han tragado con fruición el lavado de cerebro ruso."

lo segundo, la IA haría respuestas mas elaboradas :-D
#20 sarri
#15 No me digas que te crees lo que dicen los rusos que opinan los ucranianos de ellos...
#23 Klamp
#15 pues en el referendum de independencia de 1991 esas zonas de mayoría rusa desde hace siglos votó a favor en un 83% en ambas zonas.
en.m.wikipedia.org/wiki/1991_Ukrainian_independence_referendum?utm_sou
eltoloco #3 eltoloco
Está estirando el chicle lo máximo que puede, pero pronto dimitirá y vendrá otro detrás para aceptar lo que le digan que tiene que aceptar.
Salfumanchupamelatonina #4 Salfumanchupamelatonina
Por no querer perder territorio pierden miles de vidas y al final perderán territorios y vidas.
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#4 si, lo mejor que pueden hacer los palestinos es marcharse de Gaza y Cisjordania. ¿Te estás refiriendo a eso, verdad?
Suigetsu #12 Suigetsu *
#6 Que yo sepa Rusia no quiere a los ucranianos fuera del Donbass para crear un resort de lujo.
Los ciudadanos podrán seguir viviendo en sus casas.
Peka #14 Peka
#6 #9 Los palestinos llevan años retirándose de su territorio, el problema es que Israel no les quiere dejar nada de territorio y los quiere exterminar.
Asimismov #32 Asimismov *
#14 ¿Pero no eran los palestinos de Yasir Arafat quienes iban a destruir al Estado Judío de lsrael o eso era también propaganda sionista?
Lo pregunto porque a la historia y a los hechos me remito.
Peka #41 Peka
#32 Creo que estas un poco perdido, anda, pon un informativo y veras que el pueblo destruido es el Palestino.
Asimismov #43 Asimismov *
#41 desde la película Exodo (1960) sigo al Estado Judío de lrsael y a lo largo de todos estos años ha cambiado muchísimo mi percepción.
He estudiado todas y cada una de sus mentiras, asesinatos, hecatombes, genocidios, agresiones y la colaboración con ISIS y AlQaeda.
No necesito ningún (des)informativo.
YoSoyTuPadre #15 YoSoyTuPadre *
#6 El símil es incorrecto, las zonas que están "invadiendo" los rusos son zonas de mayoría rusa desde hace siglos, si quieres hacer una comparación próxima a la realidad sería:

"El ejército palestino está invadiendo la franja de Gaza tomada por Israel, ¿qué pueden hacer los israelíes, marcharse de Gaza y Cisjordania? "


Es curioso como los vídeos de las zonas "invadidas" por Rusia, salen recibirlos con pastel y vodka, o a abrazarlos llorando, o cosas del…   » ver todo el comentario
Enésimo_strike #22 Enésimo_strike
#15 madre del amor hermoso lo que hay que leer
ElenaCoures1 #28 ElenaCoures1
#15 ¿Hace siglos? ¿y no dijeron nada cuando la independencia de la URSS?
Vaya panolis
Es como Crimea; que siempre fue rusa (siempre, desde que se mandó a los habitantes tártaros a tomar por viento y se llenó de "rusos")

Por suerte todos recordamos el avance ruso hacia Kiev (debe haber rusos también ahí) cuando los ucranianos los pararon en seco y les dieron cera pero bien xD xD xD xD xD
Don_Pixote #16 Don_Pixote
#6 algo ha pasado hoy porque esta toda la maquinaria a tope :-D
en menos de 3 minutos han saltado todos
#9 Luiskelele
#4 Eso también se lo dirás a los palestinos, no?
#24 pascuaI
#9 ¿Por qué "dirás" en futuro? No, es lo que ya le hemos estado diciendo a los palestinos desde hace mucho, ¿o por qué crees que desde "el mundo libre" seguimos enviando armas a Israel y apoyando sus acciones? Por supuesto que le hemos dicho a los palestinos que lo mejor es que se larguen. Sin embargo somos así de hipócritas que decimos que en el caso de Ucrania tienen derecho a quedarse y lo mejor es que luchen.
ElenaCoures1 #26 ElenaCoures1
#4 Que tonto fue Stalin
Tenía que haberse rendido
Al final perdió vidas y territorios ¿no?
#1 PendergastAloysius
Volkssturm, calienta que sales.
YoSoyTuPadre #11 YoSoyTuPadre
#1 Y Steiner, se ve que todas las WunderWaffen no están funcionando, bueno aún les queda el flamingo, esta vez sí que sí :troll:
#17 Klamp
#11 en 2 semanas colapsa el frente
solrac79 #21 solrac79 *
Hace unas semanas leí algo así como que en los últimos años (tras los avances y retroceso del comienzo de guerra) Rusia sólo a tomado un 1% del territorio.

De ser así Ucrania tampoco se va a tirar a aceptar cualquier acuerdo pese a que la iniciativa esté del lado ruso y que solo estos se pueden permitir mantener la picadora de carne casi indefinidamente.
The_real_deal #7 The_real_deal
Zelensky lo que no quiere es pasar a la historia como el presidente que cedió el territorio a Rusia. El tipo es actor y sabe que se acaba su carrera. Todo eran risas, jajas y loles hasta que la cosa se puso seria.
ehizabai #38 ehizabai
Normal, ¿qué va a decir? ¿Que acepta la partición de Ucrania?
Una cosa es la posición negociadora, y otra la realidad del frente.
Los griegos también decían que no iban a renunciar a su capital, Constatinopla, ni a la costa del Egeo, pero se impuso la realidad militar y se quedaron sin Constatinopla y sin costa del Egeo.
En este caso lo mismo. O se hace retroceder a los rusos, o Ucrania perderá territorios.
AntiTankie #36 AntiTankie
#-15 propaganda moscovita
AntiTankie #35 AntiTankie
Iso paso en kherson o en mariupol
#5 Bravok1
A Zelenski se la suda su pueblo, sabe que en cuanto deje de gobernar está acabado, es lo único que le importa.
