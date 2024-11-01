Zelensky rechaza ceder territorio ante Putin [ENG]

Ucrania no cederá sus territorios al presidente ruso Vladimir Putin. Si continúa, tendrá que "abandonar" a millones de soldados rusos, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante una conferencia de prensa con la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Zelenskyy enfatizó que nadie confía en Putin. "Para algunos, es solo territorio, pero para nosotros, es nuestra vida, nuestra historia, nuestra Constitución. Estos son hogares, estas son familias; estos son muchos, muchos aspectos muy sensibles para Ucrania. Quienes vivieron a