Zelensky rechaza ceder territorio ante Putin [ENG]

Ucrania no cederá sus territorios al presidente ruso Vladimir Putin. Si continúa, tendrá que "abandonar" a millones de soldados rusos, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante una conferencia de prensa con la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Zelenskyy enfatizó que nadie confía en Putin. "Para algunos, es solo territorio, pero para nosotros, es nuestra vida, nuestra historia, nuestra Constitución. Estos son hogares, estas son familias; estos son muchos, muchos aspectos muy sensibles para Ucrania. Quienes vivieron a
Los ciudadanos podrán seguir viviendo en sus casas si:
-están vivos
-su casa sigue existiendo
-se sacan la nacionalidad rusa
-hablan ruso
-renuncian al ucraniano
Pero ya sé que al rusoplanista medio de menéame que EEUU tenga bases en España es ser un Estado sometido y que Rusia tenga bases haga la guerra durante más de 10 años para luego, si sobrevives, poder vivir en las ruinas de lo que algún día fue un pueblo o ciudad es algo maravilloso. No seré yo quien os pida coherencia.
Siempre han estado, desde la época sovietica.
Y sobre lo segundo es falso. Han reconstruido ciudades como Mauripol. Y Rusia tolera idiomas oficiales en las distintas republicas, Educación inclusive.
La España post franquista, que es una puta monarquía, tiene más de republica.
Y añado;
mfa.gov.ua/es/news/komentar-mzs-shchodo-zaboroni-rf-vivchennya-ukrayin
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ucrania_«Para_garantizar_el_funcionamien
www.youtube.com/watch?v=P2Lwb-Le6Yo
Rusia ha salvado a la población del Donbass de un genocidio. Era y es una obligación moral del pueblo ruso para con los suyos, más si cabe cuando los Nacionalistas ucranianos se desentendieron de los acuerdos de Minsk y aprovecharon la tregua (tal como la propia Merkel confesó) para rearmarse y seguir atacando a los que se opusieron al golpe de estado del 2014.
Jesús, al menos los capitalistas saben lavar el cerebro sin reducirla a una pulpa sanguinolenta solo capaz de repetir consignas.
Sobre el meneo la misma tontería de siempre, zelensky no puede empezar una negociación diciendo que va a ceder terreno, ya puertas adentro con los números fríos en la mesa hablará la realidad política y pasará lo que tenga que pasar
lo segundo, la IA haría respuestas mas elaboradas
en.m.wikipedia.org/wiki/1991_Ukrainian_independence_referendum?utm_sou
Los ciudadanos podrán seguir viviendo en sus casas.
Lo pregunto porque a la historia y a los hechos me remito.
He estudiado todas y cada una de sus mentiras, asesinatos, hecatombes, genocidios, agresiones y la colaboración con ISIS y AlQaeda.
No necesito ningún (des)informativo.
"El ejército palestino está invadiendo la franja de Gaza tomada por Israel, ¿qué pueden hacer los israelíes, marcharse de Gaza y Cisjordania? "
Es curioso como los vídeos de las zonas "invadidas" por Rusia, salen recibirlos con pastel y vodka, o a abrazarlos llorando, o cosas del… » ver todo el comentario
Vaya panolis
Es como Crimea; que siempre fue rusa (siempre, desde que se mandó a los habitantes tártaros a tomar por viento y se llenó de "rusos")
Por suerte todos recordamos el avance ruso hacia Kiev (debe haber rusos también ahí) cuando los ucranianos los pararon en seco y les dieron cera pero bien
en menos de 3 minutos han saltado todos
Tenía que haberse rendido
Al final perdió vidas y territorios ¿no?
De ser así Ucrania tampoco se va a tirar a aceptar cualquier acuerdo pese a que la iniciativa esté del lado ruso y que solo estos se pueden permitir mantener la picadora de carne casi indefinidamente.
Una cosa es la posición negociadora, y otra la realidad del frente.
Los griegos también decían que no iban a renunciar a su capital, Constatinopla, ni a la costa del Egeo, pero se impuso la realidad militar y se quedaron sin Constatinopla y sin costa del Egeo.
En este caso lo mismo. O se hace retroceder a los rusos, o Ucrania perderá territorios.