edición general
2 meneos
1 clics

Zelensky y los asesores de Trump debaten las condiciones de paz para Ucrania en una llamada de dos horas [EN]

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantuvo el sábado una conversación telefónica de dos horas con los asesores de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que se discutieron garantías territoriales y de seguridad. La discusión sobre el territorio fue difícil. Rusia sigue exigiendo que Ucrania se retire de las partes de Donbás que controla, pero Estados Unidos está tratando de desarrollar nuevas ideas para salvar la diferencia, según una segunda fuente. Otra cuestión clave fueron las garantías de seguridad de Estados Unidos a Ucrania.

| etiquetas: zelensky , trump , condiciones de paz , ucrania , llamada , dos horas
2 0 0 K 37 politica
3 comentarios
2 0 0 K 37 politica
Supercinexin #3 Supercinexin
Quisieron ser punta de lanza de la OTAN para destruir a Rusia. Les salió mal, les han triturado a un par de generaciones de jóvenes en el campo de batalla, reducido el país a escombros y puesto en su totalidad sus recursos a disposición de polacos, alemanes, ingleses y americanos. Que las armas regaladas tienen que pagarse porque, como dijo aquel gran estadista español, una cosa es ser solidario y otra serlo a cambio de nada.

Que se vayan fiando de la OTAN los siguientes.
1 K 32
nemeame #2 nemeame
Donde dice condiciones de "paz" quieren decir de rendición. Rusia se queda con los terrenos, EEUU con los minerales y nosotros con las deudas de la reconstrucción. En breve saldrán nuestros políticos hablando de un acuerdo histórico
1 K 26
azathothruna #1 azathothruna
Los ucros no tienen webos de luchar contra los zaristas sin europa y sin gringolandia.
Si mal no recuerdo, los afganos y vietnamitas lo hicieron, y ganaron :shit:
2 K 22

menéame