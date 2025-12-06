Zelensky y los asesores de Trump debaten las condiciones de paz para Ucrania en una llamada de dos horas [EN]

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantuvo el sábado una conversación telefónica de dos horas con los asesores de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que se discutieron garantías territoriales y de seguridad. La discusión sobre el territorio fue difícil. Rusia sigue exigiendo que Ucrania se retire de las partes de Donbás que controla, pero Estados Unidos está tratando de desarrollar nuevas ideas para salvar la diferencia, según una segunda fuente. Otra cuestión clave fueron las garantías de seguridad de Estados Unidos a Ucrania.