Zarzuela ‘puntualiza’ las palabras de Feijóo: “La Casa no comenta conversaciones privadas del Rey”

Fuentes oficiales de Zarzuela han sido tajantes: “La Casa no comenta las conversaciones privadas del Rey”, subrayando que don Felipe “se guía y respetará siempre la neutralidad política que exige su cargo constitucional” . Puntualizando sobre las palabras de Feijóo, fuentes del PP han aclarado que el monarca no mostró “comprensión”, sino únicamente un acuse de recibo de su posición .
| etiquetas: zarzuela , feijóo , casa real , felipe vi
elpais.com/espana/2025-09-08/feijoo-revela-una-conversacion-con-felipe
Que puede ser verdad o mentira, pero lo que es seguro es que es una (nueva) metedura de pata.
No hay día que pase sin que Feijóo demuestre lo INÚTIL que es.
Luego, algunos peperos se quejaban de que el campechano se llevaba mejor con Zapatero que con Aznar (que ahora no se ve como algo para sacar pecho, pero antes sí).
Se lo ganan a pulso.
- PNV
O hablar con unos señores para que esfondad dinero en negro en el extranjero y se lo vayan trayendo de manera discreta. Eso también son "conversaciones privadas".