edición general
17 meneos
35 clics
Zarzuela ‘puntualiza’ las palabras de Feijóo: “La Casa no comenta conversaciones privadas del Rey”

Zarzuela ‘puntualiza’ las palabras de Feijóo: “La Casa no comenta conversaciones privadas del Rey”

Fuentes oficiales de Zarzuela han sido tajantes: “La Casa no comenta las conversaciones privadas del Rey”, subrayando que don Felipe “se guía y respetará siempre la neutralidad política que exige su cargo constitucional” . Puntualizando sobre las palabras de Feijóo, fuentes del PP han aclarado que el monarca no mostró “comprensión”, sino únicamente un acuse de recibo de su posición .

| etiquetas: zarzuela , feijóo , casa real , felipe vi
16 1 0 K 273 actualidad
10 comentarios
16 1 0 K 273 actualidad
Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano *
Ese “La Casa no comenta las conversaciones privadas del Rey” viene ser una hostia a mano abierta a quien sí las va comentando, que este caso no es otro que Feijóo: Feijóo revela una conversación con Felipe VI por su ausencia en la apertura del año judicial: “Entendía mi decisión”

elpais.com/espana/2025-09-08/feijoo-revela-una-conversacion-con-felipe

Que puede ser verdad o mentira, pero lo que es seguro es que es una (nueva) metedura de pata.
10 K 126
devilinside #5 devilinside
#2 El monárquico de Feijóo
3 K 46
fareway #3 fareway
Otro bofetón al patético y de parte del Borbón.
2 K 43
mariKarmo #7 mariKarmo *
Toooontooooo.

No hay día que pase sin que Feijóo demuestre lo INÚTIL que es.
1 K 28
angeloso #6 angeloso
Pinta la cara a Feijoo por flojo, el Borbón prefiere a los de Vox.
1 K 23
rob #1 rob
Feijóo txota!
0 K 12
Thornton #10 Thornton
#1 Se le ve muy "contento" al preparao viendo como Feijóo hace uso político de una conversación privada enter ambos.

Luego, algunos peperos se quejaban de que el campechano se llevaba mejor con Zapatero que con Aznar (que ahora no se ve como algo para sacar pecho, pero antes sí).

Se lo ganan a pulso.
0 K 20
vvjacobo #4 vvjacobo
Me parece muy bien. Pues que se pague las conversaciones él solo.
0 K 10
Shuquel #9 Shuquel
Por 25 pesetas, gente que no quiere a Feijoo
- PNV
0 K 10
#8 PerritaPiloto
Hablar con los generales para un golpe de estado también entraría de estado imagino que también se consideraría "conversación privada".

O hablar con unos señores para que esfondad dinero en negro en el extranjero y se lo vayan trayendo de manera discreta. Eso también son "conversaciones privadas".
0 K 8

menéame