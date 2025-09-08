Zarzuela ‘puntualiza’ las palabras de Feijóo: “La Casa no comenta conversaciones privadas del Rey”

Fuentes oficiales de Zarzuela han sido tajantes: “La Casa no comenta las conversaciones privadas del Rey”, subrayando que don Felipe “se guía y respetará siempre la neutralidad política que exige su cargo constitucional” . Puntualizando sobre las palabras de Feijóo, fuentes del PP han aclarado que el monarca no mostró “comprensión”, sino únicamente un acuse de recibo de su posición .