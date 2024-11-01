Zarzalejo, más allá de Begoña Gómez: del "las mujeres a casa" a su "amenaza de muerte" a una vecina

La crisis que vive el Ejecutivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha servido para encumbrar a uno de los perfiles más activos en su particular oposición al Gobierno central. Mercedes Zarzalejo es la nueva consejera de Educación, cargo que ha conseguido tras el cese de Emilio Viciana el pasado lunes. La que fuera alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias entre 2019 y 2023, fue la portavoz del Partido Popular en la comisión de investigación contra Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid.