Zarpa de Venezuela buque de la compañía Chevron con petróleo hacia Estados Unidos

El buque Canopus Voyager, de la compañía estadounidense Chevron, zarpó este domingo desde Venezuela con 500.000 barriles de petróleo hacia Texas, en medio de una campaña de la Administración Trump para interceptar ilegalmente y secuestrar en aguas internacionales tanqueros cargados con crudo del país sudamericano y sus tripulaciones. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, destacó en su canal de Telegram que se lleva a cabo “con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por..."
| etiquetas: estados unidos , venezuela , petrolero , chevron
No se supone que para tumbar a Maduro hay que bloquear todo el petroleo?
O solo se bloquea si el petroleo va a cualquier país que no sea EEUU?
Por favor, que alguien me lo explique.
Cosas de dictaduras
No puede ser!!!!