Zarpa de Venezuela buque de la compañía Chevron con petróleo hacia Estados Unidos

El buque Canopus Voyager, de la compañía estadounidense Chevron, zarpó este domingo desde Venezuela con 500.000 barriles de petróleo hacia Texas, en medio de una campaña de la Administración Trump para interceptar ilegalmente y secuestrar en aguas internacionales tanqueros cargados con crudo del país sudamericano y sus tripulaciones. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, destacó en su canal de Telegram que se lleva a cabo “con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por..."

12 comentarios
Comentarios destacados:      
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Y mientras la traidora nobel de la "paz", pidiendo la invasión de Venezuel.a
6
iñakiss #7 iñakiss
#5 ya era vergonzoso ese premio con Obama, con esto es ya descojonarse a la puta cara, a calzón quitado.
1
#12 angar300
#7 Y no olvidaros: Kissinger también lo tenía...
0
Mltfrtk #2 Mltfrtk
Estados Unidos importa petróleo de los que llama terroristas y amenaza militarmente. Menudos fariseos miserables, la escoria de la humanidad.
6
carakola #1 carakola
Menuda paciencia y cabeza fría le echan los venezolanos.
2
iñakiss #6 iñakiss
#1 que van a hacer, si el matón le dice que le de la merienda, se callan y lo asimilan. No hay opciones de pararle los pies ahora mismo a esa piratería.
0
#3 Alcalino
Entiendo que este no lo van a interceptar, o si? O como está la cosa?

No se supone que para tumbar a Maduro hay que bloquear todo el petroleo?

O solo se bloquea si el petroleo va a cualquier país que no sea EEUU?

Por favor, que alguien me lo explique.
2
Lamantua #4 Lamantua *
#3 La mejor explicación es el silencio cómplice de Europa en general y de España en particular. Los lameculos del naranja.
3
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#4 Seguramente ya no nos tomamos mucho interés después de que no nos hicieran ni caso al pedir las actas de las últimas elecciones
Cosas de dictaduras
0
camvalf #10 camvalf
Pero que esperáis, es lo que busca TACO otro lugar para suministrarse petroleo barato, insisto de nuevo, Ucrania es la moneda de cambio por Venezuela.
0
#11 Otrebla8002
La miseria moral de USA. Boicot a los productos USA, tocar el bolsillo a esos asquerosos es la única forma de que cambien. El dinero es lo único que les importa.
0
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
¿QUÉ? ¿Venezuela aun le vende petróleo al imperio yanki?
No puede ser!!!!
0

