Zarpa de Venezuela buque de la compañía Chevron con petróleo hacia Estados Unidos

El buque Canopus Voyager, de la compañía estadounidense Chevron, zarpó este domingo desde Venezuela con 500.000 barriles de petróleo hacia Texas, en medio de una campaña de la Administración Trump para interceptar ilegalmente y secuestrar en aguas internacionales tanqueros cargados con crudo del país sudamericano y sus tripulaciones. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, destacó en su canal de Telegram que se lleva a cabo “con estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos por..."