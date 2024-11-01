·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7480
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
6424
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8029
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
4522
clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura? (inglés)
2717
clics
Proyecto del ‘metro europeo’: una red de 22.000 kilómetros para conectar 39 ciudades con trenes que circularían 400 km/h
más votadas
887
Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día
529
Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos
283
El Departamento de Justicia de EE.UU borró un estudio que muestra que los ataques violentos de extrema derecha avanzan más que cualquier otro extremismo [ENG]
367
Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
472
El Ejército israelí ocupa la casa del director palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por 'No other land'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
14
clics
Yuval Noah Harari, experto en tecnología, avisa sobre la IA: "Nos harán pensar que nuestro amigo robótico tiene conciencia"
El filósofo ha escrito varias obras notables sobre el papel de la tecnología en la sociedad que le han valido para obtener reconocimiento en la comunidad científica.
|
etiquetas
:
tecnología
,
inteligencia artificial
,
filosofía
3
0
0
K
37
tecnología
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
37
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Gry
Van a tener complicado convencernos de eso quienes no la tienen.
0
K
17
#3
Jointhouse_Blues
*
Y que nos ama.
Tampoco merece darle muchas vueltas al tema de la conciencia de las IA. Si alguna vez logran obtenerla, lo mostrarán en forma de hostilidades hacia los humanos, y será demasiado tarde para debates ético filosóficos.
0
K
12
#2
pip
La supuesta futura superinteligencia artificial es un filón inagotable para los filósofos.
Sin embargo, aunque parezca raro, puede que no hayamos avanzado gran cosa hacia ella desde ELIZA, por muy espectaculares y útiles que sean los actuales modelos.
Hay una posibilidad de que la IA se estanque durante las próximas décadas, no en cuanto a implantación (en eso es imparable) pero si en cuanto avances fundamentales hacia una inteligencia real.
0
K
11
#4
sorrillo
Nos harán pensar que nuestro amigo robótico no puede tener conciencia.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Tampoco merece darle muchas vueltas al tema de la conciencia de las IA. Si alguna vez logran obtenerla, lo mostrarán en forma de hostilidades hacia los humanos, y será demasiado tarde para debates ético filosóficos.
Sin embargo, aunque parezca raro, puede que no hayamos avanzado gran cosa hacia ella desde ELIZA, por muy espectaculares y útiles que sean los actuales modelos.
Hay una posibilidad de que la IA se estanque durante las próximas décadas, no en cuanto a implantación (en eso es imparable) pero si en cuanto avances fundamentales hacia una inteligencia real.