Yolanda Díaz: "Golpear a 12 millones de trabajadores saldrá caro a PP, Vox y Junts".  

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, recibe a EL PAÍS una semana después de uno de sus tragos más amargos en el Ejecutivo: la derrota en el Congreso de su proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Pero muestra su determinación en seguir peleando por esa medida y otras en favor de los trabajadores.
Buenísssimo
los que no votan lo que yo quiero votan mal
si no eres de mi club eres (ponga aquí su insulto de parvulario), pero yo no soy de Mensa ya que no quiero
Vamos bien, verdad?
Una buena cantidad de esos 12 millones celebraron que no le bajasen el tiempo de trabajo con el mismo sueldo porque Perro Santxe hijo de puta.
El error es asumir que los trabajadores son de izquierdas o simpatizan cuando la izquierda hace medidas para favorecerlos. Esto hace ya años que lo ha neutralizado estas neo-derechas o no sé cómo llamarlas.
Este grupo acepta irles mal a cambio de que vivan bien a quienes protegen con sus votos. Están convencidos que esa situación desigual les beneficia de alguna manera.
A día de hoy la izquierda tiene un seguimiento muy minoritario en la clase trabajadora que se concentra en trabajadores con estudios universitarios o una mayor cultura y, por supuestos no todos.
Son mayoría y por lo tanto los embaucadores se saldrán con la suya.