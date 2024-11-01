edición general
16 meneos
15 clics
Yolanda Díaz: "Golpear a 12 millones de trabajadores saldrá caro a PP, Vox y Junts".

Yolanda Díaz: "Golpear a 12 millones de trabajadores saldrá caro a PP, Vox y Junts".  

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, recibe a EL PAÍS una semana después de uno de sus tragos más amargos en el Ejecutivo: la derrota en el Congreso de su proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Pero muestra su determinación en seguir peleando por esa medida y otras en favor de los trabajadores.

| etiquetas: política , sumar
13 3 0 K 135 politica
9 comentarios
13 3 0 K 135 politica
#2 Feliberto *
La mitad de esos 12 millones de trabajadores están a una neurona muerta de distinguir entre cagar en el water y cagarse encima. Mientras domine la subnormalcracia, no hay nada que hacer.
5 K 62
Kantinero #7 Kantinero
#2 xD xD xD xD xD xD

Buenísssimo
0 K 12
Pacman #8 Pacman
#2 la gente vota mal
los que no votan lo que yo quiero votan mal
si no eres de mi club eres (ponga aquí su insulto de parvulario), pero yo no soy de Mensa ya que no quiero

Vamos bien, verdad?
0 K 11
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
No te confundas Yolanda.

Una buena cantidad de esos 12 millones celebraron que no le bajasen el tiempo de trabajo con el mismo sueldo porque Perro Santxe hijo de puta.
4 K 51
#6 Klamp
#1 el 80% mínimo hemos pasado por la terapia de shock del pp desde el 2011 a 2017, donde si te movías lo más mínimo te ibas a la calle. Y si no, quizás tb. Hay mucha gente aún con síndrome de Estocolmo.
0 K 8
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#1 Y seguirán votando a PP y Vox.
0 K 20
#3 pepitoperez
Ese es el error que lleva cometiendo repetidamente la izquierda desde que empezó este milenio y más acentuado desde el desembarco del trumpismo y sus marcas locales de cada país.

El error es asumir que los trabajadores son de izquierdas o simpatizan cuando la izquierda hace medidas para favorecerlos. Esto hace ya años que lo ha neutralizado estas neo-derechas o no sé cómo llamarlas.

Este grupo acepta irles mal a cambio de que vivan bien a quienes protegen con sus votos. Están convencidos que esa situación desigual les beneficia de alguna manera.

A día de hoy la izquierda tiene un seguimiento muy minoritario en la clase trabajadora que se concentra en trabajadores con estudios universitarios o una mayor cultura y, por supuestos no todos.
3 K 46
Aguarrás #4 Aguarrás
#3 Lo que voy a decir no es popular, pero mientras vivamos rodeados de gilipollas, pues es lo que nos toca.
Son mayoría y por lo tanto los embaucadores se saldrán con la suya.
4 K 47
MoussaZy #5 MoussaZy
El odio les puede mas a la mitad de esos 12 millones de currantes Yolanda! Sarna con gusto no pica.
2 K 35

menéame