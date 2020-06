Yolanda Díaz ayudó a una trabajadora que lamentaba que aún no se había tramitado su ERTE

Laura, una trabajadora sobre la ministra de Trabajo,en mi empresa han cobrado casi todas las compañeras excepto 3/4 que aún no tenemos el ERTE tramitado. Tras semanas intentando contactar con el SEPE, cuyos teléfonos están colapsados y es imposible, le escribí un tweet. Ni un minuto tardó en abrirme privado para interesarse por mi problema y situación, me pidió datos y dijo que los remitiría a quién correspondía. 10 minutos más tarde ya estaba contactando la persona responsable del SEPE para solucionarme el problema con el ERTE no solo a mí