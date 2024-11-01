¡Yo solo !. Bernardo de Gálvez: entre apaches y británicos

Cuando pensamos en los apaches, casi siempre nos vienen a la cabeza las películas del Oeste ¿verdad? Diligencias atacadas y soldados del Séptimo de Caballería en el desierto. Pero años antes de todo eso quienes luchaban contra los apaches en aquellas fronteras eran los españoles. En pleno siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, el Imperio español defendía los territorios del norte de Nueva España frente a estas tribus. Fue una guerra dura y casi olvidada en la que participó, siendo muy joven, un personaje de leyenda.