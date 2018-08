Yo no quiero referéndum sobre la monarquía, es ilegítimo / Luis Pedro Martín (Unión Republicana)

Yo no quiero referéndum sobre la monarquía; es ilegítimo. En una sociedad democrática, la propuesta o debate de un referéndum sobre la monarquía en realidad no se sostiene. La jefatura del Estado no se debe alcanzar o heredar por cuestión sanguínea. En democracia lo legítimo y legal es que el jefe del Estado sea elegido por los ciudadanos que es donde reside la soberanía, por lo tanto considero que no se aviene a la legitimidad democrática que se usen precisamente sus herramientas para intentar convalidar una institución que no es democrática.