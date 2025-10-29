edición general
Yo dirigí la seguridad de productos en OpenAI. Cuidado con lo que dice del uso erótico de ChatGPT

He leído más obscenidades en el trabajo de las que puedas imaginar, y todas ellas mientras trabajaba en OpenAI. En la primavera de 2021, dirigí nuestro equipo de seguridad de productos y descubrí una crisis relacionada con el contenido erótico. Un cliente importante era un juego de rol de aventuras basado en texto que utilizaba nuestra IA para redactar historias interactivas a partir de las elecciones de los jugadores.

#2 Tecar *
Esto no es nuevo y los que están en el mundillo lo conocen muy bien, pues las relaciones humano-máquina han estado bajo lupa desde el principio.
Los más viejos del lugar quizá conozcan el caso de ELIZA, allá por los años 60
es.wired.com/articulos/el-primer-chatbot-de-la-historia-y-su-creador-j
Yorga77 #1 Yorga77
Sin buscarlo mucho seguro que ya hay algún notas con una IA para eso (posiblemente más de uno) ya se dijo que seguramente seria utilizada para eso. :shit:
frg #4 frg
Si nos hemos de fiar de OpenAI y sus competidores para que construyan las tecnologías radicales a las que aspiran, deben demostrar que son dignos de confianza en la gestión de los riesgos actuales

Estamos muertos si nos tenemos que fiar de semejantes ...
#3 Celsar
Estamos realmente jodidos si las empresas tienen que elegir entre beneficios y seguridad.
Si no hay un estado que las controle siempre van a elegir beneficio.
Y no solamente en el ámbito de la IA.
