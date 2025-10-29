Yo dirigí la seguridad de productos en OpenAI. Cuidado con lo que dice del uso erótico de ChatGPT

He leído más obscenidades en el trabajo de las que puedas imaginar, y todas ellas mientras trabajaba en OpenAI. En la primavera de 2021, dirigí nuestro equipo de seguridad de productos y descubrí una crisis relacionada con el contenido erótico. Un cliente importante era un juego de rol de aventuras basado en texto que utilizaba nuestra IA para redactar historias interactivas a partir de las elecciones de los jugadores.