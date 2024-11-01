Yemen: Ansar Allah reanuda ataques contra "Israel" en apoyo a Irán

El movimiento Ansar Allah de Yemen decidieron reanudar ataques con misiles y drones contra rutas de navegación en la región y contra "Israel", en apoyo a Irán tras la agresión perpetrada contra la República Islámica. La escalada revela la verdadera naturaleza de EE. UU. y de la entidad israelí como dos potencias agresoras las cuales no respetan las leyes ni los valores humanitarios. Asimismo, expresó plena solidaridad con Teherán y reiteró su derecho legítimo a defender su soberanía y seguridad.