Yemen: Ansar Allah reanuda ataques contra "Israel" en apoyo a Irán

El movimiento Ansar Allah de Yemen decidieron reanudar ataques con misiles y drones contra rutas de navegación en la región y contra "Israel", en apoyo a Irán tras la agresión perpetrada contra la República Islámica. La escalada revela la verdadera naturaleza de EE. UU. y de la entidad israelí como dos potencias agresoras las cuales no respetan las leyes ni los valores humanitarios. Asimismo, expresó plena solidaridad con Teherán y reiteró su derecho legítimo a defender su soberanía y seguridad.

yemen , ansar allah , hutíes , irán , israel
Vergüenza me da que tengan que ser estos de Yemen los que hagan algo, por poco que sea, para detener a los terroristas de Israel y los Estados Unidos.
#1 no nos ha dado vergüenza ser cómplices de genocidio nos va a dar esto. Occidente es el cáncer de la humanidad.
