edición general
5 meneos
69 clics
Un yate nuevo de lujo de un millón de dólares se vuelca y se hunde a los pocos minutos de botarse, obligando a la tripulación a saltar por la borda

Un yate nuevo de lujo de un millón de dólares se vuelca y se hunde a los pocos minutos de botarse, obligando a la tripulación a saltar por la borda  

Un yate de lujo valuado en casi un millón de dólares se hundió en las aguas de la costa de Turquía solo 15 minutos después de su viaje inaugural mientras los pasajeros y la tripulación, presas del pánico, saltaron por la borda. Un dramático video amateur muestra el barco, llamado Dolce Vento, adentrándose lentamente en las aguas de la costa de Zonguldak, en el distrito de Eregli, en el norte de Turquía, el martes, antes de inclinarse hacia un lado y hundirse lentamente en las profundidades. Fue la primera vez que el barco de aproximadamente 85

| etiquetas: yate , lujo , hunde , tripulantes , turquia
5 0 0 K 50 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 50 actualidad
dunachio #3 dunachio
¿1 millón de $? Me da a mi que poco yate de lujo te compras con eso.
0 K 11
Garbns #1 Garbns
Pinta a entrada de agua por el sello de la bocina o válvulas de fondo mal ajustadas...
0 K 10
#4 La_Conquista_Del_Mundo
Un cayuco sale más barato y flota más tiempo :-D
0 K 10
#2 cocococo
Eso es un yate para pobres pringados. Un yate de lujo cuesta mucho más de un millón de dólares.
0 K 7

menéame