“Ya no soy un Proud Boy": Un activista de extrema derecha abandona el grupo tras "una pelea". (Eng)

"Ni una sola vez se habló de mis compañeros de la J6 o se les reconoció. Pensaba que formaba parte de una familia y en cuanto pedí al club que reconociera a mis amigos se produjo una pelea", continuó. "Este no es un club que respete a los hombres que dan la cara por él. En cambio, se burla de aquellos de nosotros que lo perdimos todo por algo que creíamos que era más grande que nosotros mismos. Así que de aquí en adelante Ya no soy un chico orgulloso".

pitercio #3 pitercio
Siempre será un ridiculous boy.
Romfitay #6 Romfitay
#3 Low IC boy
Cabre13 #4 Cabre13
Por si va a venir algún blanqueador con el "no sé ni quién es" o el "no habléis de gente estúpida que les hacéis famoso", el tío tiene hasta página en la wikipedia por que más que miembro era dirigente y aparte de ser activista había trabajado para Alex Jones en Infowars.
en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biggs
www.bbc.com/news/world-us-canada-49382386
victorjba #5 victorjba
Ahora es una proud girl xD
#2 Garminger2.0
Vaya, has descubierto la otra cara de ser un supremacista. Cuando los otros también lo son y se creen mejores que tú.
Espero que te sirva para reflexionar un poquito...
Asimismov #7 Asimismov
Hay que menear esto, para que se enteren de cómo trata el aparato fascista a los fascistas cuando consideran que ya han dado todo lo que podían dar: ¡A la puta calle!
#1 Klamp
Extremaderechosidad frágil.
