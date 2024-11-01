“Ya no soy un Proud Boy": Un activista de extrema derecha abandona el grupo tras "una pelea". (Eng)

"Ni una sola vez se habló de mis compañeros de la J6 o se les reconoció. Pensaba que formaba parte de una familia y en cuanto pedí al club que reconociera a mis amigos se produjo una pelea", continuó. "Este no es un club que respete a los hombres que dan la cara por él. En cambio, se burla de aquellos de nosotros que lo perdimos todo por algo que creíamos que era más grande que nosotros mismos. Así que de aquí en adelante Ya no soy un chico orgulloso".
Espero que te sirva para reflexionar un poquito...