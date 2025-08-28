edición general
La Xunta utiliza sus competencias sobre el litoral para llenar las playas de chiringuitos

La intención de los ‘populares’, cuya gestión se encuentra este verano en entredicho por su inoperancia ante la oleada de incendios que ha resultado especialmente virulenta en regiones como la gallega -imágenes como las del presidente en una plaza de toros mientras montes y pueblos quedaron grabadas en la retina de la ciudadanía gallega- pasa por incorporar chiringuitos a la costa.

6 comentarios
dunachio #1 dunachio *
Los del PP son especialistas en crear chiringuitos. Desde la Oficina del Español en Madrid a un chiringuito en una playa del Mar Menor o una de Galicia.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 El mayor chiringuito que tienen esta en Génova 13. :-D
#2 laruladelnorte
Las líneas de actuación incorporan nuevas directrices de ordenación del litoral, que deberán establecer los criterios para futuras concesiones, o un catálogo de bienes patrimoniales situados en la franja costera, algunos de los cuales podrían rehabilitarse con usos turísticos como hoteles o centros culturales.

Los peperos tienen debilidad por asfaltar la costa ¿obtendrán algún beneficio de ello?
pepel #5 pepel
¿No iba a poner uno en la "playa privada" de la novia de Feijoo?
#3 Tensk
Cuando se trata de elplural suelo echar de menos el voto "estupidezDeTurno". No es esta una excepción.
vviccio #4 vviccio
Cuando las cosas salgan mal entonces dirán que el competente es Sánchez.
