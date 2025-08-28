La Xunta utiliza sus competencias sobre el litoral para llenar las playas de chiringuitos

La intención de los ‘populares’, cuya gestión se encuentra este verano en entredicho por su inoperancia ante la oleada de incendios que ha resultado especialmente virulenta en regiones como la gallega -imágenes como las del presidente en una plaza de toros mientras montes y pueblos quedaron grabadas en la retina de la ciudadanía gallega- pasa por incorporar chiringuitos a la costa.