La Xunta pagó 194,7 millones a Ribera Salud en 2025 para financiar el mayor hospital concertado de Galicia

El grupo sanitario, cuyo CEO ordenó a sus trabajadores rechazar pacientes para ganar más, gestiona el Hospital Povisa de Vigo con un convenio ‘ad hoc’ renovado en abril por el Gobierno gallego de Alfonso Rueda

