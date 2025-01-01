La Xunta ocultó 447 incendios en lo que va de agosto (Gal)

"Cada día aparecen 30 nuevos incendios en Galicia, de 30 a 35 fuegos diarios que se apagan prácticamente todos, y también tengo que decir que en lo que va de agosto, hasta el día de hoy, llevamos registrados 492 incendios solo en el mes de agosto, es decir, 370 incendios más que los que hubo el año pasado." Las declaraciones son de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en una entrevista este lunes con la Cadena SER. Unas cifras que revelan que la Xunta ocultó hasta este lunes 447 incendios