La Xunta ocultó 447 incendios en lo que va de agosto (Gal)

"Cada día aparecen 30 nuevos incendios en Galicia, de 30 a 35 fuegos diarios que se apagan prácticamente todos, y también tengo que decir que en lo que va de agosto, hasta el día de hoy, llevamos registrados 492 incendios solo en el mes de agosto, es decir, 370 incendios más que los que hubo el año pasado." Las declaraciones son de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en una entrevista este lunes con la Cadena SER. Unas cifras que revelan que la Xunta ocultó hasta este lunes 447 incendios

pedrobotero #3 pedrobotero
La Xunta lleva sin dar los incendios de menos de 20 hectareas ya unos cuantos años, además son expertos en quitar hectareas a los incendios...
#6 Tensk
#3 Llevan la de dios no publicando cuántos incendios tienen menos de 20 hectáreas, creo que tenían la excusa de que así los incendiarios no se veían recompensados en "tiempo de tv" por sus "hazañas".
victorjba #7 victorjba
Si no hay incendios no hace falta gastar en prevención o en medios...
vviccio #1 vviccio
Expertos en ocultar cosas, como las misteriosas listas de espera menguantes. Compensa invertir en ocultación. Ocultar y ganar elecciones.
#8 hokkien
#1 el eucalipto, ¿quema bien? :troll:
Lamantua #2 Lamantua
Basura de políticos = basura de kkmedios.
Manuel_A. #4 Manuel_A.
Se quejan de que no les ayuda el Estado pero no dicen la verdad ni al médico.
Libre_albedrío #5 Libre_albedrío
Si no es mintiendo, sería imposible que ganaran las elecciones. A veces me pregunto, si son tan ignorantes sus votantes, o meten nano a las urnas.
