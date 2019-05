Xiaomi obstaculiza la venta a las tiendas que le llevaron al éxito en España » MuyCanal

Interesante artículo en el que varias tiendas online con varios años en el sector, explican como el fabricante Xiaomi les esta presionando para que no vendan los productos Xiaomi, lo curioso es que estas tiendas fueron las que hicieron famosa la marca Xiaomi en España y ahora las penalizan poniéndoles palos en la ruedas para que no sean competitivos. ¡Xiaomi don't be evil!