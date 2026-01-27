Xi dice que China y Finlandia deben defender el sistema internacional y avanzar hacia un orden multipolar.(ENG)

El presidente de China, Xi Jinping, dijo el martes al primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, que Pekín estaba dispuesto a trabajar con Helsinki para defender un sistema internacional centrado en la ONU y avanzar hacia un mundo multipolar basado en la globalización económica, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua. Xi también afirmó que Pekín espera que Finlandia desempeñe un papel constructivo en la promoción del desarrollo sano y estable de las relaciones entre China y la Unión Europea, informó Xinhua.