WWF denuncia el intento de las CCAA de avalar la caza del lobo ibérico ignorando la ciencia

España debe enviar a la Comisión el informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de las especies y hábitats, incluido el lobo. Este informe es crucial para el futuro del lobo, ya que determinará si su estado de conservación es favorable o desfavorable y, por tanto, si se priorizará su conservación o si se permitirá su caza durante los próximos 6 años. El Gobierno somete a información pública tanto el informe sexenal elaborado por el MITECO, que concluye que el estado es desfavorable, como el elaborado por la Xunta, que concluye que es favorable.
| etiquetas: wwf , lobo , caza , informe sexenal , estado de conservación
El informe de la Xunta carece de argumentos científicos suficientes para sustentar un cambio en la clasificación actual y, por tanto, la declaración de estado de conservación favorable. El informe que las comunidades autónomas con mayor presencia de lobo pretenden imponer se basa en
… » ver todo el comentario