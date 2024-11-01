El WSJ desmiente la propaganda del NYT sobre la «red desorganizada de activistas» (inglés)

Este es otro caso en el que el NYT y otros medios de comunicación convencionales ha intentado promover operaciones encubiertas del Gobierno estadounidense como un «movimiento sin líderes» de «jóvenes demócratas» en tal o cual país. En realidad, muchas de estas «redes heterogéneas de activistas» resultan estar financiadas por Estados Unidos o incluso contar con la participación directa de burócratas del Departamento de Estado y la CIA. Un informe reciente del Wall Street Journal sobre el tema es más explícito al afirmar que toda la operación...