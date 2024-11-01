edición general
Woody Allen quiere dirigir a Donald Trump en otra película tras 'Celebrity' de 1998: “Es muy buen actor”

El cineasta Woody Allen quiere volver a trabajar con Donald Trump en su próxima película. El presidente de Estados Unidos, que ya participó en el largometraje de Celebrity en 1998 con una aparición de 10 segundos, maravilló a Allen con sus habilidades actorales hasta el punto de que quiere dirigirlo de nuevo. Así lo ha hecho saber en el pódcast Club Random de Bill Maher, donde ha admitido que “fue un placer trabajar con él y es muy buen actor”.

WcPC #2 WcPC
Hombre, no sé si será un buen "actor", pero lo cierto es que puede contar mentiras enormes e ilógicas pareciendo que se las cree y son verdades indiscutibles...
Ahora que caigo...
Básicamente eso es actuar.
comadrejo #4 comadrejo
#2 Un actor 24x7 :troll:
Apotropeo #1 Apotropeo
Va a hacer un remake de " dos tontos muy tontos", pero en éste caso son dos gemelos y va a hacer los dos papeles.
Lutin #3 Lutin
Puedes hacer el papel de retrasado mental mejor que muchos.
Alt126 #5 Alt126
Actor de cine no sé... pero cuenta-cuentos, vende-historias y todos los apodos que le quieras poner le van que ni pintados.
