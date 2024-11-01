Woody Allen quiere dirigir a Donald Trump en otra película tras 'Celebrity' de 1998: “Es muy buen actor”

El cineasta Woody Allen quiere volver a trabajar con Donald Trump en su próxima película. El presidente de Estados Unidos, que ya participó en el largometraje de Celebrity en 1998 con una aparición de 10 segundos, maravilló a Allen con sus habilidades actorales hasta el punto de que quiere dirigirlo de nuevo. Así lo ha hecho saber en el pódcast Club Random de Bill Maher, donde ha admitido que “fue un placer trabajar con él y es muy buen actor”.