Willie Colón, el chico malo de El Bronx que revolucionó y popularizó la salsa en el mundo

Willie Colón, el legendario chico malo de El Bronx, creció con la música desde la cuna, cuando su abuela Antonia le cantaba y le enseñaba a estar orgulloso de sus raíces puertorriqueñas, que siempre llevó a todos los escenarios junto al sonido de la salsa, de la que fue uno de sus arquitectos. El emblemático trombonista, compositor e intérprete de éxitos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana' falleció este sábado a los 75 años por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.