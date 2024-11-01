Wang Ning, el hombre detrás de los Labubu, ha ganado este año 17.000 millones de euros: ya es más rico que Peter Thiel, cofundador de PayPal

La fiebre de los Labubu dispara la fortuna del CEO de Pop Mart, Wang Ning, que solo este año suma alrededor de 17.000 millones de euros y supera los 23.600 millones. Wang Ning ha pasado de ocupar el puesto número 400 en el índice de multimillonarios de Bloomberg a colarse en el número 79.
Y yo creo que ha tenido suerte. Se ha juntado iniciativa pero también oportunidad, y eso le lleva a forrarse.
Algo así paso con WhatsApp
Me recuerda a la fiebre de aquellas muñecas más feas imposible llamadas Cabbage Patch...
Un juguete es un objeto que se usa para jugar, si algo está orientado a que no lo saques de su caja y lo coloques en una estantería, no es un juguete. ¿Cuántos "Funkos" llegan a salir de la caja? De Star Wars sí salen más juguetes de la caja, pero muchas veces compran dos, el otro es para coleccionar.
En todo caso, yo voy a revindicar el juego en la edad adulta, creo que es una forma sana de pasar el tiempo, podría ayudar a evitar el deterioro… » ver todo el comentario
Si queremos jugar con juguetes ya jugamos con nuestros hijos y sus muñecos de Peppa pig o super Mario.
Luego ves estos engendros, el precio y te queda confirmadísimo.