Wang Ning, el hombre detrás de los Labubu, ha ganado este año 17.000 millones de euros: ya es más rico que Peter Thiel, cofundador de PayPal

La fiebre de los Labubu dispara la fortuna del CEO de Pop Mart, Wang Ning, que solo este año suma alrededor de 17.000 millones de euros y supera los 23.600 millones. Wang Ning ha pasado de ocupar el puesto número 400 en el índice de multimillonarios de Bloomberg a colarse en el número 79.

17 comentarios
salchipapa77 #2 salchipapa77
Me acabo de enterar de lo que es un Labubu.
2 K 30
#10 arreglenenlacemagico
#2 yo me entere hace un mes pero al parecer es que han hecho colaboraciones hasta de cocacola
0 K 7
Pacman #12 Pacman
#2 pues verás cuando te enteres de que son satánicos
0 K 12
yopasabaporaqui #14 yopasabaporaqui
#2 Ya somos 2. Por ésto me hice cuenta de Meneame.
1 K 29
#1 Pitchford
Los que los compran serán quizá un poco tontos, pero el tío éste o es muy listo o ha tenido mucha suerte o las dos cosas..
0 K 15
alcama #3 alcama
#1 No. Comprar algo no te convierte en tonto solo porque es mainstream. No dirías lo mismo de los que juegan a rol, o llevan camisetas de Star Wars, o compran figuritas de Warhammer.

Y yo creo que ha tenido suerte. Se ha juntado iniciativa pero también oportunidad, y eso le lleva a forrarse.
Algo así paso con WhatsApp
0 K 5
#5 Pitchford
#3 Bueno, salvo que cuesten una burrada para lo que cuesta fabricarlos.. No sé si es el caso o si se ha hecho multimilmillonario por unas ventas descomunales..
0 K 15
Milmariposas #11 Milmariposas *
#5 Acabo de ver en amz que algunas de estas muñecas (o lo que sea) cuestan más de cien pavos... :shit:

Me recuerda a la fiebre de aquellas muñecas más feas imposible llamadas Cabbage Patch...
0 K 13
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#3 mira que compararme Star Wars y Warhammer con el “Lore “ que tiene, con un muñeco del todo a 100 de los chinos…
0 K 8
Luca7 #8 Luca7
#7 para algunos es la misma mierda. Es lo que tiene ver comprar a adultos juguetes infantiles.
3 K 31
#16 mcfgdbbn3 *
#8: Son muñecos, no juguetes.

Un juguete es un objeto que se usa para jugar, si algo está orientado a que no lo saques de su caja y lo coloques en una estantería, no es un juguete. ¿Cuántos "Funkos" llegan a salir de la caja? De Star Wars sí salen más juguetes de la caja, pero muchas veces compran dos, el otro es para coleccionar. :-P

En todo caso, yo voy a revindicar el juego en la edad adulta, creo que es una forma sana de pasar el tiempo, podría ayudar a evitar el deterioro…   » ver todo el comentario
0 K 12
Luca7 #17 Luca7
#16 los adultos normales también jugamos, al teto y al tato.
Si queremos jugar con juguetes ya jugamos con nuestros hijos y sus muñecos de Peppa pig o super Mario.
0 K 6
Malinke #9 Malinke
#7 desde la distancia, es la primera vez que oigo de esos muñecos, y si no lo pienso bien, confundo Wars con Trek, pero muñecos, son muñecos.
0 K 11
angeloso #15 angeloso
#7 Lore que desarrollaron en exclusiva para vender muñequitos. Estos con menos lo han conseguido. La victoria es clara.
0 K 11
#13 Dav3n
Si está Peter Thiel en el ajo no puede ser nada bueno.

Luego ves estos engendros, el precio y te queda confirmadísimo.
0 K 11
#4 mariopg *
los niños son un nicho numeroso y descerebrado (apate, por eso triunfan tanto los "influencers")
0 K 8
karaskos #6 karaskos
Cuando le da a la gente por algo... :roll:
0 K 7

