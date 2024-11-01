La Vuelta no pasa por Cercedilla por acumulación de manifestantes

Un grupo de unos 100 manifestantes ha entorpecido la vigésima etapa de la Vuelta a España con una sentada a 18 kilómetros de meta que ha obligado a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos los lados del lugar del incidente.
| etiquetas: la vuelta , protesta , israel , palestina , genocidio
Está claro que la Vuelta acabará con los mismos equipos que empezó. Pero la próxima vez se lo van a pensar mejor.
