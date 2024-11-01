edición general
29 meneos
58 clics
La Vuelta no pasa por Cercedilla por acumulación de manifestantes

La Vuelta no pasa por Cercedilla por acumulación de manifestantes

Un grupo de unos 100 manifestantes ha entorpecido la vigésima etapa de la Vuelta a España con una sentada a 18 kilómetros de meta que ha obligado a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos los lados del lugar del incidente.

| etiquetas: la vuelta , protesta , israel , palestina , genocidio
24 5 0 K 400 actualidad
8 comentarios
24 5 0 K 400 actualidad
#6 daniMate
A ver si a partir de ahora, a los que organizan eventos y movidas, se les quitan las ganas de "invitar" a equipos israelíes.

Está claro que la Vuelta acabará con los mismos equipos que empezó. Pero la próxima vez se lo van a pensar mejor.
3 K 43
#1 javic
Por situar. El titular menciona que la organización ha decidido evitar entrar en Cercedilla.
Luego la entradilla habla de otro suceso, meneado aquí: www.meneame.net/story/sentada-multitudinaria-mitad-carretera-bloquea-p
2 K 39
cabobronson #5 cabobronson
#1 efectivamente, en Navacerrada han pasado cosas, en Cercedilla es que no han pasado
0 K 12
cabobronson #3 cabobronson
NO PASARÁN!!!
0 K 12
ruinanamas #7 ruinanamas
Menudo ridículo mas grande están haciendo los ciclistas profesionales en este evento...
0 K 9
cabobronson #8 cabobronson
#7 y la guardia civil, 500 en Cercedilla y no han pasado
0 K 12
cabobronson #4 cabobronson
#2 Navacerrada, Cercedilla, a ver si ves la diferencia
1 K 28

menéame