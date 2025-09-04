edición general
12 meneos
38 clics
Un 'vuelco' de droga en una mansión de Murcia salpica a uno de los fundadores del grupo de apuestas Orenes

Un 'vuelco' de droga en una mansión de Murcia salpica a uno de los fundadores del grupo de apuestas Orenes

La Policía Nacional detuvo este miércoles en el interior de una mansión en El Chorrico, una urbanización de la Región de Murcia. Lo inusual es que fueron los arrestados los que llamaron a los agentes porque una banda de siete personas habían entrado en el domicilio pegando tiros. El motivo de las detenciones es el mismo por el que entraron a robar: en el interior había una gran plantación de marihuana.

| etiquetas: vuelco , droga , angel órdenes , detención , policia
11 1 1 K 125 actualidad
4 comentarios
11 1 1 K 125 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Ningun medio menciona a Angel Orenes, en este por lo menos lo citan {0x1f525}
1 K 32
alfema #2 alfema
Titular sensacionalista, en la noticia dice "... La intervención no tendría la dimensión que ha provocado en Murcia de no ser porque la casa era propiedad del magnate del sector del juego Ángel Orenes, muy conocido en la Región. El empresario no estaría relacionado con el tráfico de sustancias ilegales.

Orenes compró la mansión hace años. Al divorciarse, el uso y disfrute se lo quedó su mujer, que vive con sus hijos. De los tres detenidos, dos son descendientes del empresario. Una chica, P., y un varón, A."

Vamos, que la relación es de refilón, ahí el problema o es de su exmujer, no dice si vive en la casa, o de los hijos.
3 K 3
#3 Khanbaliq *
#2 Claro, si pillan a tus hijos traficando droga tu no tienes nada que ver.

Te pilla de refilón, es sensacionalista, no lo salpica, de hecho, le han preguntado y ha dicho "Esos chicos de los que usted me habla".........
0 K 8
Veo #4 Veo
#2 si es que hay que reírse.
0 K 8

menéame