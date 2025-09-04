Un 'vuelco' de droga en una mansión de Murcia salpica a uno de los fundadores del grupo de apuestas Orenes

La Policía Nacional detuvo este miércoles en el interior de una mansión en El Chorrico, una urbanización de la Región de Murcia. Lo inusual es que fueron los arrestados los que llamaron a los agentes porque una banda de siete personas habían entrado en el domicilio pegando tiros. El motivo de las detenciones es el mismo por el que entraron a robar: en el interior había una gran plantación de marihuana.