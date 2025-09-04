Un 'vuelco' de droga en una mansión de Murcia salpica a uno de los fundadores del grupo de apuestas Orenes

La Policía Nacional detuvo este miércoles en el interior de una mansión en El Chorrico, una urbanización de la Región de Murcia. Lo inusual es que fueron los arrestados los que llamaron a los agentes porque una banda de siete personas habían entrado en el domicilio pegando tiros. El motivo de las detenciones es el mismo por el que entraron a robar: en el interior había una gran plantación de marihuana.
Orenes compró la mansión hace años. Al divorciarse, el uso y disfrute se lo quedó su mujer, que vive con sus hijos. De los tres detenidos, dos son descendientes del empresario. Una chica, P., y un varón, A."
Vamos, que la relación es de refilón, ahí el problema o es de su exmujer, no dice si vive en la casa, o de los hijos.
Te pilla de refilón, es sensacionalista, no lo salpica, de hecho, le han preguntado y ha dicho "Esos chicos de los que usted me habla".........