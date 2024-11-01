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Vox: del todo por la patria al todo por la pasta
Ortega Smith carga duramente contra el partido de Abascal, que ya lo ha echado del grupo de WhatsApp
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:
ortega smith
,
el patriotismo de vox es el patriotismo de “la pasta”
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#1
ombresaco
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Supongo que es una referencia a
youtu.be/F-NxGJeFR84?is=V5RJJYvfv9cyVRlg
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#2
ombresaco
No solo del partido, sino también del grupo de whatsapp... imperdonable
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