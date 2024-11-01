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Vox: del todo por la patria al todo por la pasta

Vox: del todo por la patria al todo por la pasta

Ortega Smith carga duramente contra el partido de Abascal, que ya lo ha echado del grupo de WhatsApp

| etiquetas: ortega smith , el patriotismo de vox es el patriotismo de “la pasta”
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2 comentarios
4 1 0 K 54 politica
ombresaco #1 ombresaco *
Supongo que es una referencia a youtu.be/F-NxGJeFR84?is=V5RJJYvfv9cyVRlg
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ombresaco #2 ombresaco
No solo del partido, sino también del grupo de whatsapp... imperdonable
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menéame