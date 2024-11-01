·
VOX señala a la periodista de Canal Red, Laura Arroyo, y amenaza con deportarla por defender a los jóvenes antifascistas de Pamplona
Ante estas declaraciones, se organizó una campaña de acoso y hostigamiento en las redes sociales contra Arroyo por parte de cuentas ultraderechistas, apelando, como es habitual, a su condición de persona migrante.
#3
omega7767
Vox es un partido que trae crispación, violencia y odio a la sociedad española
los votantes de VOX son responsables directos
5
K
56
#9
NPCMeneaMePersigue
#3
En EEUU los demócratas y republicanos tienen claro que esto es Israel, esa política xq para que sus negocios funcionen nosotros hemos de pelear
0
K
20
#10
Antipalancas21
#3
En Vox son unos hijos del grandisima fruta, descerebrados, matones y nazis incluidos
1
K
27
#11
Atusateelpelo
*
Esto de Vox esta mal (que lo esta) pero lo de ayer ya si tal (ref. comentarios y negativos)...
www.meneame.net/story/periodista-atacado-manada-abertzales-hubieran-at
1
K
27
#6
karakol
¿Qué Vox va a deportar a quién?
Tanto lamer las botas a Trump les afecta sus, ya de por sí, muy escasas entendederas.
0
K
20
#1
NPCMeneaMePersigue
Hay que recordar en redes que quieren tirar a 7 millones de inmigrantes, lo cual para los fondos de inversión es huir de españa xq solo esa noticia ya indica que mucha gente no va a venir y los precios de la vivienda se van a hundir
Si se ponen fascistas pues espantamos la demanda de sus negocios y o se comportan o se hunde esto
win-win
0
K
20
#2
sliana
Si vox pudiera deportar a nadie, el negro de vox estaría en África. Por negro, no por africano.
1
K
14
#7
Dene
Unos señalan y luego otros disparan
0
K
12
#12
vGeeSiz
#7
hablas de la ETA?
0
K
10
#14
Dene
#12
hablo de "vete a la mierda un rato"
0
K
12
#15
vGeeSiz
#14
como duelen las verdades
0
K
10
#8
Juantxi
Vox es más de rellenar cuentas, si pudiera las araucaria de cadáveres, unos veintiséis millones.
0
K
11
#5
laruladelnorte
VOX señala y los fascistas actuan a su señal...
0
K
10
#13
vGeeSiz
Defender lo que pasó en Pamplona es de tener pocas o casi ninguna neurona. Amenazar con deportar, lo mismo
0
K
10
#16
Toponotomalasuerte
#13
defender lo que pasó en Pamplona es tener conciencia, respeto y amor por tu país y sus ciudadanos por qué aún queda gente que se enfrenta a la basura que está jodiendo occidente.
0
K
10
#4
Kmisetas
Menuda panfletada.
3
K
-14
