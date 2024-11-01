edición general
19 meneos
58 clics

VOX señala a la periodista de Canal Red, Laura Arroyo, y amenaza con deportarla por defender a los jóvenes antifascistas de Pamplona

Ante estas declaraciones, se organizó una campaña de acoso y hostigamiento en las redes sociales contra Arroyo por parte de cuentas ultraderechistas, apelando, como es habitual, a su condición de persona migrante.

| etiquetas: vox , antifascismo
15 4 1 K 202 politica
16 comentarios
15 4 1 K 202 politica
Comentarios destacados:    
#3 omega7767
Vox es un partido que trae crispación, violencia y odio a la sociedad española

los votantes de VOX son responsables directos
5 K 56
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#3 En EEUU los demócratas y republicanos tienen claro que esto es Israel, esa política xq para que sus negocios funcionen nosotros hemos de pelear
0 K 20
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#3 En Vox son unos hijos del grandisima fruta, descerebrados, matones y nazis incluidos
1 K 27
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
Esto de Vox esta mal (que lo esta) pero lo de ayer ya si tal (ref. comentarios y negativos)... www.meneame.net/story/periodista-atacado-manada-abertzales-hubieran-at
1 K 27
karakol #6 karakol
¿Qué Vox va a deportar a quién? xD xD xD

Tanto lamer las botas a Trump les afecta sus, ya de por sí, muy escasas entendederas.
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Hay que recordar en redes que quieren tirar a 7 millones de inmigrantes, lo cual para los fondos de inversión es huir de españa xq solo esa noticia ya indica que mucha gente no va a venir y los precios de la vivienda se van a hundir

Si se ponen fascistas pues espantamos la demanda de sus negocios y o se comportan o se hunde esto

win-win
0 K 20
#2 sliana
Si vox pudiera deportar a nadie, el negro de vox estaría en África. Por negro, no por africano.
1 K 14
Dene #7 Dene
Unos señalan y luego otros disparan
0 K 12
#12 vGeeSiz
#7 hablas de la ETA?
0 K 10
Dene #14 Dene
#12 hablo de "vete a la mierda un rato"
0 K 12
#15 vGeeSiz
#14 xD

como duelen las verdades
0 K 10
#8 Juantxi
Vox es más de rellenar cuentas, si pudiera las araucaria de cadáveres, unos veintiséis millones.
0 K 11
#5 laruladelnorte
VOX señala y los fascistas actuan a su señal... :clap:
0 K 10
#13 vGeeSiz
Defender lo que pasó en Pamplona es de tener pocas o casi ninguna neurona. Amenazar con deportar, lo mismo
0 K 10
#16 Toponotomalasuerte
#13 defender lo que pasó en Pamplona es tener conciencia, respeto y amor por tu país y sus ciudadanos por qué aún queda gente que se enfrenta a la basura que está jodiendo occidente.
0 K 10
Kmisetas #4 Kmisetas
Menuda panfletada.
3 K -14

menéame