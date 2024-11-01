edición general
Vox exige la retirada inmediata de los libros de texto que contengan elementos de adoctrinamiento ideológico

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a evitar el adoctrinamiento en los libros de texto de cara al inicio del curso escolar 2025-2026, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Tontolculo
Que empiecen quitando la religión entonces
32
ur_quan_master
#2 #3 La religión es adoctrinamiento idio-ilógico
0
Romfitay
#2 Pero no sólo porque lo pida VOX, oye!
0
#20 Tronchador.
#2 Te lo traduzco. Quieren quitar los libros que contengan ideas o conceptos morales que no les gustan.
0
Ratoncolorao
Para los voxquimanos los libros de texto solo valen si alaban a Hitler, le chupan el ojete a Franco, dicen que Abascal trabajó toda su vida en lo privado sin cobrar un euro público (juas), los toros son patrimonio de la humanidad y reconocen a la esclavitud y el racismo como los grandes inventos de la humanidad. Lo malo es que la mayoría de sus votantes ni sabrían leerlo...
7
Mltfrtk
Vox debe ser ilegalizado y Abascal y el resto de sacos de mierda deben ir a prisión por terrorismo neonazi.
7
borachoman
¿Quitarán la Biblia y la clase de religión?
6
Khadgar
#3 ¡Dios te oiga! :troll:
0
Antipalancas21
#22 Esta muy ocupado con tantas guerras y masacres que hay en el mundo. :-D
0
Ratoncolorao
Eres una parodia, me meo de la risa contigo porque es que ni imaginas la imagen tan patética que das...
3
Leon_Bocanegra
#14 se te ha olvidado poner el _ entre el # y el 8 xD xD
1
Nusku
#18 Cómo si no supiéramos que habla del tal Sandalio.
3
XtrMnIO
La derecha radical considera "adoctrinamiento ideológico" a todo lo que no sea promoción del fascismo, racismo, clasismo y egoísmo.
3
MiguelDeUnamano
#26 Por ejemplo el cambio climático, que ellos consideran "ideología".
0
vicus.
Sobre todo los que hablen de la dictadura franquista que dió a n golpe de estado y tuvo a España cuarenta años en el averno.
2
Antipalancas21
#9 Que todavía siguen sus herederos.
0
themarquesito
Copiando a la derecha yanqui y el Project 2025
1
laruladelnorte
Vox destaca que "reviste especial gravedad" el hecho de que, en los últimos años, "se haya observado una preocupante proliferación de contenidos ideológicos en los materiales educativos utilizados en las aulas españolas".
Para la formación que lidera Santiago Abascal, "estas prácticas, propias de regímenes totalitarios, introducen sesgos con el objetivo de moldear la visión del mundo de los alumnos conforme a determinadas corrientes ideológicas".

Prácticas de regímenes totalitarios... xD xD xD porque todos sabemos que si él llega a gobernar lo hará democraticamente.
2
MoñecoTeDrapo
No se puede enseñar la revolución francesa sin hablar de los valores que defendía. Y es solo un ejemplo.
2
Leon_Bocanegra
Por putodefender la libertad de educación, dice el astroturfer de guardia de los domingos.
Ajajajajjajaja hay que joderse. Que vuelva alcama, que este no da la talla.
1
pitercio
XOA es un puto chiste malo que se ha cristalizado ya rancio. Darían vergüenza si no fueran 100% ridículo.
1
Antipalancas21
Prepárate para el próximo baneo, no aprendes, tienes sitios mas acorde con los pensamientos bordes tuyos.
0
Cancerbero
Esto es un hacerse un Froilan en toda regla como paso con los usanos del sur
1
BastardWolf
Y lo siguiente sera decir que los libros de texto que hablen de cambios en los derechos de la mujer o de ciertos colectivos son adoctrinamiento y asi censurar enseñanzas sobre ellos y hacerlos retroceder en visibilidad y posteriormente en derechos otra vez... Como que no se ve a la legua la intencionalidad de todo esto
0
Marisadoro
"Vox exige la retirada inmediata de los libros de texto que contengan elementos de adoctrinamiento ideológico"

(Todo es mejorable)
0
davidvsgoliat
A los libros de religión creo que se refieren los bufones nazis estos.
0
Leon_Bocanegra
Todos los libros que contengan cualquier tipo de conocimiento deben ser censurados y sustituidos por la biblia. :troll:
0
Antipalancas21
#6 Cual de ellas.
0
Leon_Bocanegra
#6 eso da igual, nadie se lee eso. La que sea.
0
MisturaFina
Jajajaja la biblia el primero. Y todos los libritos de religiones y profetas escritos por machistas que no representan a dios. Fuera sucios libros!!!!
0
beltzak
Por otro lado publican todo tipo de adoctrinamiento ideológico en las redes sociales gastándose cifras astronómicas como Israel en una campaña de 42 millones en bulos para poco más de un par de meses.

Es un Win-Win.

Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga.
0
Lusco2
En mis tiempos en clase se estudiaba por apuntes y los libros de texto para leer y comentar algún escrito, entiendo que hay que suprimir la a libertad académica y volver a memorizar reyes godos y afluentes de ríos
0
Aas59
No se si algún día estos impresentables, harán una propuesta en positivo.
0
Sandilo
Y justo por defender la libertad de educación es por lo que VOX sube como la espuma y la izmierda está en la miseria más absoluta.
10 K -92
#23 Tronchador.
#8 xD Que lerdo eres.
5
Nusku
#23 Ojo que sólo por llamarle cateto me pusieron un strike!

Pero la verdad es que también es bastante lerdo , las cosas como son. :roll:
3
Tronchador.
#25 A estas alturas eso no es un insulto, es una descripción certera de la realidad.
0

menéame