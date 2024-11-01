"Vox exige la retirada inmediata de los libros de texto que contengan elementos de adoctrinamiento ideológico"

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a evitar el adoctrinamiento en los libros de texto de cara al inicio del curso escolar 2025-2026, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Para la formación que lidera Santiago Abascal, "estas prácticas, propias de regímenes totalitarios, introducen sesgos con el objetivo de moldear la visión del mundo de los alumnos conforme a determinadas corrientes ideológicas".
Prácticas de regímenes totalitarios... porque todos sabemos que si él llega a gobernar lo hará democraticamente.
Ajajajajjajaja hay que joderse. Que vuelva alcama, que este no da la talla.
de texto que contengan elementos de adoctrinamiento ideológico"
(Todo es mejorable)
Es un Win-Win.
Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga.
Pero la verdad es que también es bastante lerdo , las cosas como son.