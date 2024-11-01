Vox enciende el pleno amenazando a la diputada Najat Driouecht: "No la deportaremos. Al menos de momento"

La intervención de Vox en el debate contra el discurso de odio ha indignado este jueves en el Parlament de Catalunya. Ha sido el diputado de Vox Alberto Tarradas quien ha encendido la polémica cuando se debatía una moción donde se denuncia que los gritos que se oyeron en el partido España-Egipto vulneran los valores del deporte y deterioran la convivencia. Tarradas ha asegurado que todo su grupo habría botado con los gritos de “musulmán el que no bote”, y refiriéndose a la diputada Najat Driouech ha añadido que no se preocupe por no botar.