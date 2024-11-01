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Vox enciende el pleno amenazando a la diputada Najat Driouecht: "No la deportaremos. Al menos de momento"

Vox enciende el pleno amenazando a la diputada Najat Driouecht: "No la deportaremos. Al menos de momento"

La intervención de Vox en el debate contra el discurso de odio ha indignado este jueves en el Parlament de Catalunya. Ha sido el diputado de Vox Alberto Tarradas quien ha encendido la polémica cuando se debatía una moción donde se denuncia que los gritos que se oyeron en el partido España-Egipto vulneran los valores del deporte y deterioran la convivencia. Tarradas ha asegurado que todo su grupo habría botado con los gritos de “musulmán el que no bote”, y refiriéndose a la diputada Najat Driouech ha añadido que no se preocupe por no botar.

| etiquetas: vox , parlament , deportación , diputada
14 3 0 K 284 politica
9 comentarios
14 3 0 K 284 politica
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Mierdas miserables y cobardes que se esconden detrás de sus puestos. Pero que cuando les plantas cara a solas se cagan vivos.

Al fascismo ni aire. Advertidos quedáis o vamos a pasar unos años muy jodidos.
9 K 140
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Va a resultar que sí son unos fascistas de mierda, algo que todos sabíamos pero que, porloquesea, algunos niegan.
5 K 83
#2 Leon_Bocanegra
No vais a deportar una mierda, payasos!
Lo único que queréis es deportar dinero público al bolsillo de Abascal.
4 K 66
skaworld #6 skaworld *
¿Amenazas directas a cargos electos que representan a una parte de la ciudadania? Cuando estas cosas las hacia Herri Batasuna tenia un nombre...
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Laro__ #3 Laro__
Lo primero es la tolerancia: Tolerancia con el que piensa distinto; tolerancia con los que no son iguales; con los tienen más o menos que tú. Solo hay una excepción: Intolerancia con el intolerante. Si él no cumple las reglas, los demás tampoco lo harán contra él. Al fascismo ni agua.
1 K 30
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Trumpismo a tope.

Recordad, si votáis escoria, obtendréis montañas de escoria en vuestras vidas. No tenéis más que mirar a Naranjolandia o Argentina.
1 K 24
#8 candonga1
Le sobra una erre en su apellido...
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tarkovsky #4 tarkovsky
Lo cara de mico que tiene el retrasado en cuestión, no sé ni cómo se atreve a abrir el hocico.
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#7 noopino *
El tiene papeles? Paga impuestos? Ha trabajado alguna vez? A ver si es a el que Li tienen que detener por vago y maleante
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menéame