9
meneos
41
clics
Vox desafía la prohibición y se concentra ante el centro de acogida de menores en Hortaleza
Decenas de fascistas protestan contra los menores migrantes del Centro de Primera Acogida del distrito Madrileño, desoyendo la orden de Delegación de Gobierno.
|
etiquetas
:
vox
,
centro de menores
,
hortaleza
,
prohibición
8
1
0
K
104
actualidad
6 comentarios
8
1
0
K
104
actualidad
#4
Abdo_Collo
Ojalá, el cartelito fuera -Nuestras hijas "nos" tienen miedo-
3
K
54
#2
makinavaja
Por suerte el facherío cada vez consigue llamar a menos gente...
0
K
12
#5
Abdo_Collo
#2
Satanás te oiga!
0
K
7
#6
ummon
#2
Pero por desgracia, cada vez esta más financiado y apoyado por los presuntos medios de comunicación.
0
K
12
#1
Leon_Bocanegra
Tranquilos, enseguida llegan las fuerzas de seguridad a poner orden.
0
K
11
#3
makinavaja
#1
Ya estarán... pero de paisano y concentrados ahi...
1
K
28
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
