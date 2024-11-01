Vox convierte su ‘Viva 25’ en un centro comercial de su merchandising: “Made in China”

Buena parte de los productos son de fabricación china que los propios ultraderechistas detestan. Además, el carácter comercial queda inculcado desde que se entra al evento, ya que lo único que reparten gratis al entrar son gorras. En cuanto a la gastronomía, nada muy patrio: bocatas y hot dogs tamaño XXL
| etiquetas: vox , viva 25 , merchandising , made in china
Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas.
Artículo octavo. Se prohíbe la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas.
Para que luego se vayan quejando de que algún IES ha puesto la de Palestina o Ucrania.
Pongo captura por si cambian la foto en la noticia.
- Un reprimido.
- Un puto troll.
Festival de VOX: "¡Vivan los Estados Unidos!, ¡Viva Israel!"
www.meneame.net/m/actualidad/festival-vox-vivan-estados-unidos-viva-is
Benítez, esté por lo que ha de estar y redáctame de que narices han hablado los fantasmas esos!
LOL
No, solo estaban diciendo 'ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ECHAR A TODOS LOS PUTOS MOROS Y A LOS PUTOS SUDACAS' asi que el periodista se entretuvo con esto.... Me parece normal...