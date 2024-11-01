edición general
Vox convierte su ‘Viva 25’ en un centro comercial de su merchandising: “Made in China”

Buena parte de los productos son de fabricación china que los propios ultraderechistas detestan. Además, el carácter comercial queda inculcado desde que se entra al evento, ya que lo único que reparten gratis al entrar son gorras. En cuanto a la gastronomía, nada muy patrio: bocatas y hot dogs tamaño XXL

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Otros como Trump con sus biblias MAGA xD
2 K 48
#10 pcmaster *
Pues al menos una de las banderitas que aparece en la foto me da a mí que puede ser ilegal:

Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas.
Artículo octavo. Se prohíbe la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas.

Para que luego se vayan quejando de que algún IES ha puesto la de Palestina o Ucrania.

Pongo captura por si cambian la foto en la noticia.  media
1 K 36
#1 Barriales
Me da a mi que el Viva 26 lo harán en el bater de un puticlub.
2 K 35
Sandilo #5 Sandilo
#1 ¿Puticlub? Eso suena más a PSOE :troll:
1 K -14
#6 Barriales
#5 también.
0 K 8
victorjba #11 victorjba
#1 ¿Y dónde dormirá ese día su madre? :troll:
0 K 20
#4 poxemita
Hot dogs XXL, el que eligió el menú es:
- Un reprimido.
- Un puto troll.
1 K 29
victorjba #13 victorjba
#4 Tenía que haber puesto kebabs XXXXL xD
0 K 20
capitan__nemo #14 capitan__nemo *
En el anterior apoyaron sobremanera a eeuu e israel los trumpistas e israelies genocidas estos traidores.

Festival de VOX: "¡Vivan los Estados Unidos!, ¡Viva Israel!"
www.meneame.net/m/actualidad/festival-vox-vivan-estados-unidos-viva-is
0 K 19
io1976 #9 io1976
Estos vagos clasistas usan estas mierdas para justificar su financiación fraudulenta.
0 K 10
Plumboom #2 Plumboom
Envían a este tio a cubrir un evento político, y se entretiene mirando los souvenirs y donde los han fabricado! xD
Benítez, esté por lo que ha de estar y redáctame de que narices han hablado los fantasmas esos!
0 K 10
victorjba #12 victorjba
#2 Las mismas tontadas de todos los días, habrán coreado lo de perro Sanxe hijodeputa y listo.
1 K 30
ostiayajoder #16 ostiayajoder
#2 Seguro que mientras este miraba esas cosas estaban diciendo en un mitin que iban a mejorar las condiciones de los trabajadores, la sanidad, la vida de los ancianos y arreglar el problema de la vivienda.....

LOL

No, solo estaban diciendo 'ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ECHAR A TODOS LOS PUTOS MOROS Y A LOS PUTOS SUDACAS' asi que el periodista se entretuvo con esto.... Me parece normal...
0 K 10
#8 Eukherio
Son de la escuela de Trump.
0 K 8
Katapulta2 #7 Katapulta2
Son la peste.
0 K 7

