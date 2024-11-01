Vox, contra todo y contra todos

Los de Abascal suben en las encuestas con la misma velocidad con la que abren nuevos frentes dentro y fuera del partido. Ortega Smith denuncia abiertamente una persecución en los últimos años mientras en Vox intentan pasar por alto las acusaciones y se marcan un claro objetivo: desviar el tema. Otra guerra que mantiene es con El Vaticano: el papa advirtió a los obispos españoles del "ascenso de la ideología de ultraderecha"Ortega Smith ha resaltado: "Saben perfectamente quiénes son los tres o cuatro que toman decisiones"
Es la historia del campesino que cobra en grano y que paga los diezmos con oro y con su primogénito al clero y al terrateniente, pero llevado a la era moderna.
Pero cada uno vende su libro.
Y no VOX no es la solución a nada. Es más malo que un cáncer de SIDA.
Lo que hace VOX es la mayoría de veces esquivar el debate. Se abstiene de votaciones y mantener un perfil bajo. Creo que lo mejor que le puede pasar a este país, es que VOX salga ahí fuera elegido y la gente vea lo que es ese partido. Que vea lo que es cuando tenga que tomar decisiones y qué decisiones toma.