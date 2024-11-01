Vox, contra todo y contra todos

Los de Abascal suben en las encuestas con la misma velocidad con la que abren nuevos frentes dentro y fuera del partido. Ortega Smith denuncia abiertamente una persecución en los últimos años mientras en Vox intentan pasar por alto las acusaciones y se marcan un claro objetivo: desviar el tema. Otra guerra que mantiene es con El Vaticano: el papa advirtió a los obispos españoles del "ascenso de la ideología de ultraderecha"Ortega Smith ha resaltado: "Saben perfectamente quiénes son los tres o cuatro que toman decisiones"