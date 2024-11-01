edición general
Vox, contra todo y contra todos

Los de Abascal suben en las encuestas con la misma velocidad con la que abren nuevos frentes dentro y fuera del partido. Ortega Smith denuncia abiertamente una persecución en los últimos años mientras en Vox intentan pasar por alto las acusaciones y se marcan un claro objetivo: desviar el tema. Otra guerra que mantiene es con El Vaticano: el papa advirtió a los obispos españoles del "ascenso de la ideología de ultraderecha"Ortega Smith ha resaltado: "Saben perfectamente quiénes son los tres o cuatro que toman decisiones"

#1 JoseLuis80
El ascenso de VOX en las encuestas es un claro reflejo de la tontificación de las masas que está sufriendo el pueblo español en la última década. Propiciado indudablemente por la manipulación mediática + la llegada de las redes sociales y su capacidad de expandir bulos, teorías de la conspiración y mensajes populistas vacíos.

Es la historia del campesino que cobra en grano y que paga los diezmos con oro y con su primogénito al clero y al terrateniente, pero llevado a la era moderna.
#3 cenutrios_unidos
#1 Me parece completamente incompleto ese análisis sin incluir una izquierda que ha virado de la lucha de clases y defender al obrero, a buscar problemas de salón y cargarse la igualdad.

Pero cada uno vende su libro.

Y no VOX no es la solución a nada. Es más malo que un cáncer de SIDA.
#2 Connect
VOX no tiene respuestas para casi nada de los problemas que la gente dice que le va a solucionar. Muchas veces por que tal problema no existe, y otras porque no son solucionables .

Lo que hace VOX es la mayoría de veces esquivar el debate. Se abstiene de votaciones y mantener un perfil bajo. Creo que lo mejor que le puede pasar a este país, es que VOX salga ahí fuera elegido y la gente vea lo que es ese partido. Que vea lo que es cuando tenga que tomar decisiones y qué decisiones toma.
